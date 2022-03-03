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Бренд Balenciaga видалив усі свої повідомлення в Instagram – залишився лише прапор України

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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3 березня, 00:42
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Світові бренди продовжують відмовлятися від співпраці з Росією та її громадянами. Розповідаємо, як французький модний Будинок підтримає Україну
Як Balenciaga підтримують Україну
Як Balenciaga підтримують Україну / Фото: Balenciaga, Колаж: Сьогодні

H&M та безліч інших компаній закривають свої представництва та припиняють роботу з Росією. До них приєдналися і Balenciaga. Щоправда, поки французький бренд видалив усі свої пости в офіційному акаунті в Instagram, залишивши лише один – з прапором України.

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У тексті під фото представники компанії написали:

Ми за мир і зробили пожертвування до Всесвітньої продовольчої програми для першої гуманітарної допомоги українським біженцям. Найближчими днями ми відкриємо наші платформи, щоб повідомляти та передавати інформацію про ситуацію в Україні.

Поки що модна індустрія досить повільно реагує на жахи, що відбуваються в Україні. Одним із перших дизайнерів, який не став мовчати в страху втратити російських клієнтів – італієць Джорджо Армані.

Також Україну підтримали і у Федерації високої моди. З 28 лютого по 8 березня пройде Тиждень моди в Парижі, який закриє місяць показів колекцій сезону осінь-зима 2022. Напередодні перших шоу президент Федерації високої моди Ральф Толедано опублікував звернення.

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У той час як велика модна сім'я збиралася на Тиждень моди в Парижі, війна жорстоко вдарила по Європі та ввела український народ у страх і потрясіння. Можливість творчо самовиражатися ґрунтується виключно на засадах свободи. У свою чергу мода завжди сприяла індивідуальній та колективній емансипації та самовираженні в нашому суспільстві. Враховуючи нинішній контекст, Fédération de la Haute Couture et de la Mode закликає вас переживати шоу найближчими днями з певним торжеством та рефлексією цих темних часів, – Ральф Толедано.

Чи підтримають Україну французькі модні бренди та дизайнери ми дізнаємось у найближчому майбутньому.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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