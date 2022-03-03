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H&M зупиняють усі продажі в Росії. Шийте речі самі

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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3 березня, 00:00
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Без одягу, машин та грошей. Санкції проти Росії набувають чинності. Так світ впливає на агресора, який розв'язав жорстоку війну в Україні
Міжнародні компанії припиняють роботу з Росією
Міжнародні компанії припиняють роботу з Росією / Фото: facebook.com, unsplash.com, Колаж: Сьогодні

Шведська компанія H&M Group опублікувала офіційну заяву про припинення роботи та зупинення всіх продажів у Росії.

H&M Group глибоко стурбована трагічними подіями в Україні та підтримує всіх людей, які постраждали. H&M Group ухвалила рішення тимчасово призупинити всі продажі у Росії. Магазини в Україні вже тимчасово закриті задля безпеки покупців та співробітників, – заявили в компанії.

Також російський сайт H&M перестав працювати.

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Нагадаємо, до пакету брендів H&M Group входять: COS, Monki, Weekday, &Other Stories, H&M HOME, ARKET та Afound. У Росії працювало понад 150 магазинів H&M.

Раніше про обмеження та припинення роботи в Росії після вторгнення в Україну оголосили: Nike, Adidas, Apple, ряд автомобільних компаній, серед яких: BMW, Audi, Skoda, Volkswagen, Bentley, Lamborghini, Ducati, Jaguar, Land Rover, Harley-Davidson, а відомі кінокомпанії світу – Disney, Warner Bros, Sony Pictures скасовують трансляції фільмів та їх прем'єри.

Чому це важливо

Санкції працюють. Так, вони можуть бути абсолютно байдужі для психопата Путіна, але для людей по всій Росії це катастрофа. У паніці вони носяться, намагаючись зняти гроші з карт, змітають з полиць продукти... Поки міжнародні компанії закривають там свої офіси, вони масово втрачають роботу. Студентів виганяють із міжнародних університетів і вони повертаються до Росії.

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Позбавити їх всього – ось головна мета. Можливо, тоді вони зрозуміють, що Путін – зло, і вийдуть на протести. Голод і бідність, можливо, змусять усвідомити, що їхній президент – терорист №1 у світі.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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