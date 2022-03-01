Белла Хадід публічно підтримала Україну та пожертвувала частину грошей, зароблених на Тижні моди

Супермодель зізналася, що їй соромно ходити подіумом, коли в Європі відбуваються такі жахливі події

Белла Хадід підтримала Україну / Фото: instagram.com/bellahadid

Шостий день вторгнення Росії в Україну показав, що ми переможемо, вистоємо, виживемо! На інше просто не маємо права, тим більше якщо нас підтримує весь світ.

Белла Хадід виступила на підтримку колеги Міки Арганьяраз, яка пообіцяла пожертвувати частину свого заробітку на Тижні моди українським організаціям. Після вторгнення в Україну російських військ та геополітичної кризи в Європі все інше, схоже, стало неважливим.

Реклама

25-річна Белла Хадід підтримала свою колегу, яка у сториз в Instagram оголосила, що пожертвує частину свого доходу від Тижня моди українським організаціям.

Мика Арганьяраз підтримала Україну / Фото: Инстаграм

Я мушу сказати, що це дуже дивно — гуляти модними показами, знаючи, що на тому ж континенті йде війна. Я пожертвую частину свого заробітку із цього Тижня моди на допомогу українським організаціям. Моїм друзям-моделям та колегам, а також усім тим, хто бореться з цим почуттям, – можливо, це те, чому ми всі могли б сприяти.

Багато інших моделей, включно з Беллою, розділили її ідею та приєдналися до ініціативи. Модель написала в сториз Instagram:

Реклама

Белла Хадід підтримала Україну / Фото: instagram.com/bellahadid

У нас багато українських друзів, колег, моделей, продюсерів, кастингів, і бачити нестачу спілкування/знань про війну, яка затихає, дуже сумно. Неймовірно дивно, що участь у показах мод є нашою роботою, особливо у такий час. Я змушую людей нашої галузі проводити дослідження та відкрито обговорювати те пекло, яке відбувається по сусідству, — продовжила вона.

Нагадаємо, Сергій Бабкін записав у бомбосховищі пісню для Путіна.

Дружина Федора Бондарчука виступила проти війни в Україні з відкритим листом сценаристів РФ