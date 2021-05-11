Balenciaga випустив сумки з кросівок за 63 тис. грн. Їх розпродали за один день!

Продажі стартують тільки 8 червня, але майже всі сумки вже заброньовано

Фото: Balenciaga

Слідом за поношеною сумкою вартістю 99 тис. грн Balenciaga представив іншу епатажну новинку. Креативна команда бренду переосмислила усіма улюблені кросівки і пошила з них практичний аксесуар. Вийшло незвично, зухвало, але дуже стильно.

Модель сумки, натхненна спортивним стилем, отримала назву SneakerHead Medium. Поки вона представлена лише в одному колірному рішенні – сіро-синьому. Аксесуар нагадує культові кросівки Balenciaga серії Track.

SneakerHead SmallTop Handle Bag Фото: Balenciaga

SneakerHead Medium зроблена зі штучної шкіри, шнурків і декількох шарів сітки. На частині із застібкою, що відкидається, розташований фірмовий логотип бренду.

SneakerHead SmallTop Handle Bag Фото: Balenciaga

Сумка доповнена ручкою зверху і довгим плечовим ременем. Її вартість – 63 тис. Грн.

SneakerHead SmallTop Handle Bag Фото: Balenciaga

Судячи з усього, для шанувальників Balenciaga ціна виявилася прийнятною. Тільки-но з'явилася можливість зробити попереднє замовлення, сумки розібрали. За інформацією на сайті, в наявності залишився тільки один незаброньований аксесуар.

Для тих, хто саме планує шопінг, ось 7 наймодніших сумок цієї весни і літа.

Також нагадуємо про календар подарунків на травень-2021 . Там ви знайдете креативні подарунки, які можна піднести як до традиційних свят, так і до найбільш незвичайних.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися