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Avon покидает российский рынок и пожертвует 500 тыс. долларов Украине

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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14 марта, 20:32
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Компания останавливает экспорт продукции с российского завода, а прошлые совместные бизнес-процессы Avon Украина с Avon Россия остановлены
Avon прекращает все инвестиции в Россию. Но есть одно "но"
Avon прекращает все инвестиции в Россию. Но есть одно "но" / Фото: avon

Сегодня поступки говорят больше любых слов. Фразы в стиле "Мы за мир" и "Нет войне" — не работают, если вы лидер мнений, крупный бренд или публичная личность: позиция должна подкрепляться действиями. Ранее мы писали об Oriflame, которые назвали войну в Украине "ужасной катастрофой", но решили остаться в РФ. А вот их конкурент, не менее именитая компания Avon, решила поддержать Украину, но получилось как-то размыто.

Avon прекращает все инвестиции в Россию. Также останавливает экспорт продукции с российского завода на другие рынки. В компании подчеркнули, что Avon Украина никак не сотрудничает с Avon Россия.

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Об этом компания заявила на официальной странице в Facebook:

В компании уточнили, что дальше будут работать с товарами, которые произведены в странах Европы.

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"Мы всем сердцем поддерживаем Украину и украинский народ в это непростое время. Avon Foundation уже передала 200 000 долларов Красному Кресту в Украине. Кроме этого, группа компаний Natura &Co, в состав которой входит Avon, передаст еще 200 000 долларов", – сказано в заявлении.

В то же время родственные бренды Avon, также входящие в Natura & Co, The Body Shop и Aesop, полностью прекращают деятельность франшиз в России и пожертвуют по 100 000 долларов в помощь Украине.

Напомним, что Agent Provocateur остаются в России. Будут шить чулки для путинской свиты.

Также ECCO продолжат заботиться о россиянах, но очень сожалеют о событиях в Украине.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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