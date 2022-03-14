Avon покидает российский рынок и пожертвует 500 тыс. долларов Украине

Компания останавливает экспорт продукции с российского завода, а прошлые совместные бизнес-процессы Avon Украина с Avon Россия остановлены

Avon прекращает все инвестиции в Россию. Но есть одно "но" / Фото: avon

Сегодня поступки говорят больше любых слов. Фразы в стиле "Мы за мир" и "Нет войне" — не работают, если вы лидер мнений, крупный бренд или публичная личность: позиция должна подкрепляться действиями. Ранее мы писали об Oriflame, которые назвали войну в Украине "ужасной катастрофой", но решили остаться в РФ. А вот их конкурент, не менее именитая компания Avon, решила поддержать Украину, но получилось как-то размыто.

Avon прекращает все инвестиции в Россию. Также останавливает экспорт продукции с российского завода на другие рынки. В компании подчеркнули, что Avon Украина никак не сотрудничает с Avon Россия.

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Об этом компания заявила на официальной странице в Facebook:

В компании уточнили, что дальше будут работать с товарами, которые произведены в странах Европы.

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"Мы всем сердцем поддерживаем Украину и украинский народ в это непростое время. Avon Foundation уже передала 200 000 долларов Красному Кресту в Украине. Кроме этого, группа компаний Natura &Co, в состав которой входит Avon, передаст еще 200 000 долларов", – сказано в заявлении.

В то же время родственные бренды Avon, также входящие в Natura & Co, The Body Shop и Aesop, полностью прекращают деятельность франшиз в России и пожертвуют по 100 000 долларов в помощь Украине.

Напомним, что Agent Provocateur остаются в России. Будут шить чулки для путинской свиты.

Также ECCO продолжат заботиться о россиянах, но очень сожалеют о событиях в Украине.