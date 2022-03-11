Вершина цинізму: ECCO продовжать дбати про росіян, але дуже жалкують про події в Україні

Данський виробник та продавець взуття резюмував події в Україні, але поки що не поспішає залишати російський ринок.

ECCO висловили підтримку Україні, але не відмовилися від Росії / Фото: ecco.com

Прийняти тверду позицію – відповідальний та нелегкий крок, на який далеко не у всіх вистачає сміливості та совісті. У той час, як багато світових брендів пішли з Росії, переставши спонсорувати вбивства українців армією агресора, деякі компанії не наважуються закрити свої офіси та залишаються в РФ. До таких належать і бренд ECCO.

На офіційному сайті датський виробник опублікував листа, в якому, з одного боку, висловлює співчуття та підтримку Україні, обіцяючи допомагати біженцям, але в іншій руці – "протягує патрони" російському окупанту.

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Ми глибоко шкодуємо за події в Україні та засуджуємо будь-яке насильство.



ECCO продає в Україні через дистриб'ютора, у якого в магазинах ECCO працює 132 працівники. Ми уважно стежимо за розвитком подій. При необхідності ми готові допомогти нашому дистриб'ютору. У Росії, де ECCO у 2020 році придбала дистриб'ютора, працює понад 1500 людей. Вони та їхні сім'ї також переживають лихоліття. ECCO уважно стежить за розвитком подій та перебуває у постійному контакті з місцевим керівництвом.



Для ECCO турбота про наших співробітників завжди є нашим головним пріоритетом.



Проте ECCO, звичайно ж, завжди дотримуватиметься політичних директив, встановлених урядом Данії. ECCO вирішила, що ми допомагатимемо біженцям з України щоразу, коли вони прибувають у райони, де працює ECCO.

Що там говорять про сидіння на двох стільцях? Ми нікого не засуджуємо, але вважаємо, що в такий складний час категоричність важлива як ніколи!

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Нагадаємо, що Ukrainian Fashion Week звернулися до fashion-спільноти – текст англійською, яку можна надіслати іноземцям.