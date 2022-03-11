Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua

Де знайти сховище

Що робити під час обстрілу

Медична допомога

Тривожна валіза

Поради безпеки

Мотивація жити
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Вершина цинізму: ECCO продовжать дбати про росіян, але дуже жалкують про події в Україні

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 березня, 11:46
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Данський виробник та продавець взуття резюмував події в Україні, але поки що не поспішає залишати російський ринок.
ECCO висловили підтримку Україні, але не відмовилися від Росії
ECCO висловили підтримку Україні, але не відмовилися від Росії / Фото: ecco.com

Прийняти тверду позицію – відповідальний та нелегкий крок, на який далеко не у всіх вистачає сміливості та совісті. У той час, як багато світових брендів пішли з Росії, переставши спонсорувати вбивства українців армією агресора, деякі компанії не наважуються закрити свої офіси та залишаються в РФ. До таких належать і бренд ECCO.

На офіційному сайті датський виробник опублікував листа, в якому, з одного боку, висловлює співчуття та підтримку Україні, обіцяючи допомагати біженцям, але в іншій руці – "протягує патрони" російському окупанту.

Реклама

Ми глибоко шкодуємо за події в Україні та засуджуємо будь-яке насильство.

ECCO продає в Україні через дистриб'ютора, у якого в магазинах ECCO працює 132 працівники. Ми уважно стежимо за розвитком подій. При необхідності ми готові допомогти нашому дистриб'ютору. У Росії, де ECCO у 2020 році придбала дистриб'ютора, працює понад 1500 людей. Вони та їхні сім'ї також переживають лихоліття. ECCO уважно стежить за розвитком подій та перебуває у постійному контакті з місцевим керівництвом.

Для ECCO турбота про наших співробітників завжди є нашим головним пріоритетом.

Проте ECCO, звичайно ж, завжди дотримуватиметься політичних директив, встановлених урядом Данії. ECCO вирішила, що ми допомагатимемо біженцям з України щоразу, коли вони прибувають у райони, де працює ECCO.

Що там говорять про сидіння на двох стільцях? Ми нікого не засуджуємо, але вважаємо, що в такий складний час категоричність важлива як ніколи!

Також дивіться: нова обкладинка португальського Vogue, присвячена Україні.

Нагадаємо, що Ukrainian Fashion Week звернулися до fashion-спільноти – текст англійською, яку можна надіслати іноземцям.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
1 /2
#дякуюЗСУ
Наші янголи-охоронці

Старший лейтенант Максим Білоконь, танкіст-командир з міста Ромни (Сумська обл.). Під час оборони Чернігова, відбиваючи атаку ворога, знищив диверсійно-розвідувальну групу та два танки противника. За особисту мужність і героїзм йому присвоєно звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Водій вантажівки Десмонд Візлі, дізнавшись про те, що відбувається в Україні, під'їхав до посольства РФ у Дубліні та заднім ходом протаранив ворота. Потім дістав фото з моторошними кадрами війни і став показувати перехожим. Поліцейським пояснив: “Я не міг не діяти, побачивши, що відбувається”. Дякуємо, козаче, що не мовчиш!
Слава Україні!
Втрата
Порада на сьогодні
Як пережити смерть близького
Читати
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Фото дня
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Онлайн-консультація лікаря
45 експертів
Контакти
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Онлайн-карта
Продуктові магазини
Відвідати
Варто знати
Як поводитися на блокпостах
Поради міністра
Читати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти