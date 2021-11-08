Алюмінієва фляга Givenchy за 10 тис. грн. Що у ній особливого (фото)

Сьогодні модні будинки випускають не лише люксовий одяг, а й виробляють адвент-календарі, пляшки, гірськолижне спорядження та декор для дому. Одну з таких новинок можна знайти в колекції Givenchy сезону весна-літо 2022. Про це повідомляє видання Hypebeast.
Фляга, розроблена креативним директором будинку Метью М. Вільямсом, повністю виготовлена з алюмінію і відполірована до блискучого сріблястого кольору. Аксесуар доповнений чорним шкіряним плечовим ременем з асиметричними металевими наконечниками з логотипом Givenchy, який дозволяють регулювати довжину.
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Зовнішній вигляд аксесуара нагадує просту пляшку для води. Вона має характерну форму та класичний ковпачок.
Вартість такої фляги вражає. Шанувальникам бренду вона обійдеться в 390 доларів, що приблизно дорівнює 10140 грн.
Купити флягу Givenchy можна на сайті та у бутіках бренду.
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