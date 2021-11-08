Алюмінієва фляга Givenchy за 10 тис. грн. Що у ній особливого (фото)

Модні бренди продовжують вражати дорогими аксесуарами та хайпувати на цій темі. Розповідаємо про нову таку річ

Новий модний аксесуар - фляга Givenchy / Фото: instagram.com/givenchyofficial

Сьогодні модні будинки випускають не лише люксовий одяг, а й виробляють адвент-календарі, пляшки, гірськолижне спорядження та декор для дому. Одну з таких новинок можна знайти в колекції Givenchy сезону весна-літо 2022. Про це повідомляє видання Hypebeast.

Фляга, розроблена креативним директором будинку Метью М. Вільямсом, повністю виготовлена з алюмінію і відполірована до блискучого сріблястого кольору. Аксесуар доповнений чорним шкіряним плечовим ременем з асиметричними металевими наконечниками з логотипом Givenchy, який дозволяють регулювати довжину.

Реклама

Алюмінієва фляга Givenchy / Фото: пресслужба

Зовнішній вигляд аксесуара нагадує просту пляшку для води. Вона має характерну форму та класичний ковпачок.

Вартість такої фляги вражає. Шанувальникам бренду вона обійдеться в 390 доларів, що приблизно дорівнює 10140 грн.

Реклама

Алюмінієва фляга Givenchy / Фото: пресслужба

Купити флягу Givenchy можна на сайті та у бутіках бренду.

Алюмінієва фляга Givenchy / Фото: пресслужба

Реклама

Читайте також: