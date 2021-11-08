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Алюмінієва фляга Givenchy за 10 тис. грн. Що у ній особливого (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
8 листопада, 14:43
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Модні бренди продовжують вражати дорогими аксесуарами та хайпувати на цій темі. Розповідаємо про нову таку річ
Новий модний аксесуар - фляга Givenchy
Новий модний аксесуар - фляга Givenchy / Фото: instagram.com/givenchyofficial

Сьогодні модні будинки випускають не лише люксовий одяг, а й виробляють адвент-календарі, пляшки, гірськолижне спорядження та декор для дому. Одну з таких новинок можна знайти в колекції Givenchy сезону весна-літо 2022. Про це повідомляє видання Hypebeast.

Фляга, розроблена креативним директором будинку Метью М. Вільямсом, повністю виготовлена з алюмінію і відполірована до блискучого сріблястого кольору. Аксесуар доповнений чорним шкіряним плечовим ременем з асиметричними металевими наконечниками з логотипом Givenchy, який дозволяють регулювати довжину.

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Алюмінієва фляга Givenchy
Алюмінієва фляга Givenchy / Фото: пресслужба

Зовнішній вигляд аксесуара нагадує просту пляшку для води. Вона має характерну форму та класичний ковпачок.

Вартість такої фляги вражає. Шанувальникам бренду вона обійдеться в 390 доларів, що приблизно дорівнює 10140 грн.

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Алюмінієва фляга Givenchy
Алюмінієва фляга Givenchy / Фото: пресслужба

Купити флягу Givenchy можна на сайті та у бутіках бренду.

Алюмінієва фляга Givenchy
Алюмінієва фляга Givenchy / Фото: пресслужба

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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