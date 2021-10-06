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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Зашморг на шиї: показ Givenchy з українською моделлю викликав скандал на Тижні моди в Парижі

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"
6 жовтня, 12:00
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Фото української моделі Крісті Пономар миттєво розлетілися по усім світовим ЗМІ через її вихід на показі Givenchy у кольє в формі петлі
Кристи Пономар на показе Givenchy SS 2022
Кристи Пономар на показе Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Після того як Givenchy представили колекцію весна-літо 2022 на Тижні моди в Парижі, бренд потрапив в скандал. Користувачів Мережі в усьому світі обурила прикраса, створена креативним директором будинку Метью М. Вільямсом.

Справа в тому що українська модель Крісті Пономар вийшла на подіум в кольє, яке асоціюється з петлею на шиї. Людей шокувала така прикраса, на думку багатьох – це прямий посил, пов'язаний з насильством, агресією і суїцидом.

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Givenchy SS 2022
Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Крісті Понамар прокоментувала ситуацію в своєму акаунті в TikTok:

Я дивуюся, як люди можуть придумати проблему там, де її немає. Я три дні до цього бачила цю прикрасу і у мене жодного разу не виникла асоціація з петлею.

Представники Givenchy поки не принесли вибачень, дотримуючись позиції мовчання.

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Прикраса на показі Givenchy SS 2022
Прикраса на показі Givenchy SS 2022 / Фото: Vogue

Нагадаємо, подібна ситуація вже виникала в модній індустрії, коли в 2019 році Burberry представили прикрасу дуже схожу на зашморг. Тоді представники модного будинку дуже довго просили вибачення і виправдовувалися за неналежне кольє.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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