Про необхідний набір у рюкзаку та додаткові заходи безпеки – в матеріалі

Як підготуватися до облоги міста рашистами - інструкція для мирних громадян / Фото: Колаж: Сьогодні

Через вторгнення Росії на наші землі, українці вимушені готуватися до найгіршого, адже ворог не шкодує навіть дітей. Російські окупанти беруть міста в облогу та вбивають мирних жителів, деякі гинуть самостійно від зневоднення. Історія про дитину з Маріуполя, яка загинула від зневоднення, шокує. Гуманітарна допомога не завжди може дістатися до міст, тож жителям рекомендовано перестрахуватися та бути готовими до можливої облоги. Дружина президента України Олена Зеленська в офіційному телеграм-каналі розповіла, як підготуватися до облоги мирному населенню.

На випадок тривалої облоги міста підготуйте набір:

великий запас води.

продукти харчування, які не псуються (обирайте їжу, яка придатна для споживання без приготування).

засоби для фільтрації води (спеціальні таблетки чи фільтри).

заряджені повербенки.

ліхтарик та свічки.

сірники або запальнички.

пластиковий пакет для збору дощової води чи снігу.

туристичне спорядження для приготування їжі на вулиці.

термобілизна (на випадок вимкнення опалення).

Частину речей зі списку тримайте в укритті для зручності, а інше – в тривожній валізці.

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Складіть тривожну валізку на випадок облоги міста та поставте в сумку:

запас води, їжу, важливі ліки та теплі речі.

документи для всіх членів родини.

шматок білої тканини (простирадла чи наволочки). Під час евакуації її можуть пов’язувати поверх одягу, як символ цивільного населення.

Рюкзак тримайте поруч з собою постійно.

Ймовірність вимкнення зв’язку висока, тож продумайте план дій на випадок ситуації:

Скооперуйтеся з сусідами. Подумайте, як будете допомагати один одного продуктами та обмінюватися інформацію на випадок відсутності інтернету та мобільного зв’язку.

Сформуйте заздалегідь карту стратегічних локацій. У список входять: відкриті криниці з водою, укриття, місця розташування телефонних веж чи місце для зарядки телефону (автомобіль чи генератор).

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/ Фото: Pexels

Залиште сусідам номери ваших найближчих родичів, щоб вони повідомили про ваше місцезнаходження (на випадок, якщо з вами не буде зв’язку).

Запишіть на аркуші паперу телефони необхідних служб та рідних. Якщо свій телефон загубите, або він буде непридатним для спілкування, то ви з легкістю сконтактуєте з іншого телефона з рідними, бо матимете список контактів на папері.

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