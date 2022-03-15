Як підготуватися до облоги міста рашистами – інструкція для мирних громадян

Через вторгнення Росії на наші землі, українці вимушені готуватися до найгіршого, адже ворог не шкодує навіть дітей. Російські окупанти беруть міста в облогу та вбивають мирних жителів, деякі гинуть самостійно від зневоднення. Історія про дитину з Маріуполя, яка загинула від зневоднення, шокує. Гуманітарна допомога не завжди може дістатися до міст, тож жителям рекомендовано перестрахуватися та бути готовими до можливої облоги. Дружина президента України Олена Зеленська в офіційному телеграм-каналі розповіла, як підготуватися до облоги мирному населенню.
На випадок тривалої облоги міста підготуйте набір:
- великий запас води.
- продукти харчування, які не псуються (обирайте їжу, яка придатна для споживання без приготування).
- засоби для фільтрації води (спеціальні таблетки чи фільтри).
- заряджені повербенки.
- ліхтарик та свічки.
- сірники або запальнички.
- пластиковий пакет для збору дощової води чи снігу.
- туристичне спорядження для приготування їжі на вулиці.
- термобілизна (на випадок вимкнення опалення).
Частину речей зі списку тримайте в укритті для зручності, а інше – в тривожній валізці.
Складіть тривожну валізку на випадок облоги міста та поставте в сумку:
- запас води, їжу, важливі ліки та теплі речі.
- документи для всіх членів родини.
- шматок білої тканини (простирадла чи наволочки). Під час евакуації її можуть пов’язувати поверх одягу, як символ цивільного населення.
Рюкзак тримайте поруч з собою постійно.
Далі по темі
Ймовірність вимкнення зв’язку висока, тож продумайте план дій на випадок ситуації:
Скооперуйтеся з сусідами. Подумайте, як будете допомагати один одного продуктами та обмінюватися інформацію на випадок відсутності інтернету та мобільного зв’язку.
Сформуйте заздалегідь карту стратегічних локацій. У список входять: відкриті криниці з водою, укриття, місця розташування телефонних веж чи місце для зарядки телефону (автомобіль чи генератор).
Залиште сусідам номери ваших найближчих родичів, щоб вони повідомили про ваше місцезнаходження (на випадок, якщо з вами не буде зв’язку).
Запишіть на аркуші паперу телефони необхідних служб та рідних. Якщо свій телефон загубите, або він буде непридатним для спілкування, то ви з легкістю сконтактуєте з іншого телефона з рідними, бо матимете список контактів на папері.
Читайте також:
Як емігрувати до Польщі та чому офіційний статус біженця – це не найкраща ідея.
Статус біженця в Канаді для українців: як отримати та чому це ризиковано – відповів експерт.
Українець може емігрувати до Великої Британії, заповнивши форму. Але є одна умова.