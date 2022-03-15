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Як підготуватися до облоги міста рашистами – інструкція для мирних громадян

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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15 березня, 09:29
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Як підготуватися до облоги міста рашистами - інструкція для мирних громадян
Як підготуватися до облоги міста рашистами - інструкція для мирних громадян / Фото: Колаж: Сьогодні

Через вторгнення Росії на наші землі, українці вимушені готуватися до найгіршого, адже ворог не шкодує навіть дітей. Російські окупанти беруть міста в облогу та вбивають мирних жителів, деякі гинуть самостійно від зневоднення. Історія про дитину з Маріуполя, яка загинула від зневоднення, шокує. Гуманітарна допомога не завжди може дістатися до міст, тож жителям рекомендовано перестрахуватися та бути готовими до можливої облоги. Дружина президента України Олена Зеленська в офіційному телеграм-каналі розповіла, як підготуватися до облоги мирному населенню.

На випадок тривалої облоги міста підготуйте набір:

  • великий запас води.
  • продукти харчування, які не псуються (обирайте їжу, яка придатна для споживання без приготування).
  • засоби для фільтрації води (спеціальні таблетки чи фільтри).
  • заряджені повербенки.
  • ліхтарик та свічки.
  • сірники або запальнички.
  • пластиковий пакет для збору дощової води чи снігу.
  • туристичне спорядження для приготування їжі на вулиці.
  • термобілизна (на випадок вимкнення опалення).

Частину речей зі списку тримайте в укритті для зручності, а інше – в тривожній валізці.

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Складіть тривожну валізку на випадок облоги міста та поставте в сумку:

  • запас води, їжу, важливі ліки та теплі речі.
  • документи для всіх членів родини.
  • шматок білої тканини (простирадла чи наволочки). Під час евакуації її можуть пов’язувати поверх одягу, як символ цивільного населення.

Рюкзак тримайте поруч з собою постійно.

Ймовірність вимкнення зв’язку висока, тож продумайте план дій на випадок ситуації:

Скооперуйтеся з сусідами. Подумайте, як будете допомагати один одного продуктами та обмінюватися інформацію на випадок відсутності інтернету та мобільного зв’язку.

Сформуйте заздалегідь карту стратегічних локацій. У список входять: відкриті криниці з водою, укриття, місця розташування телефонних веж чи місце для зарядки телефону (автомобіль чи генератор).

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/ Фото: Pexels

Залиште сусідам номери ваших найближчих родичів, щоб вони повідомили про ваше місцезнаходження (на випадок, якщо з вами не буде зв’язку).

Запишіть на аркуші паперу телефони необхідних служб та рідних. Якщо свій телефон загубите, або він буде непридатним для спілкування, то ви з легкістю сконтактуєте з іншого телефона з рідними, бо матимете список контактів на папері.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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