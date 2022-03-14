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"Воля": українці створили обкладинку для грецького глянцю Marie Claire

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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14 березня, 20:44
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Так редакція журналу вирішила підтримати український народ та креативників, серед яких фотографи, дизайнери, стилісти та багато інших
На обкладинці Marie Claire Greece написали українське слово "Воля"
На обкладинці Marie Claire Greece написали українське слово "Воля" / Фото: Marieclaire

Слідом за Vogue інші міжнародні глянсові видання присвячують свої номери Україні. Так, квітневий номер грецького Marie Claire вийшов на підтримку нації, яка одна у світі може боротися проти тиранії путіна та росії.

На обкладинці нового номера зображений журавель на тлі чистого блакитного неба з білими хмарами, як символ безпеки та процвітання в українській народній традиції. Ще одним знаковим елементом обкладинки стало слово "Воля". Тему номера редакція присвятили креативникам України та їхнім роботам.

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Обкладинка квітневого номера Marie Claire Greece
Обкладинка квітневого номера Marie Claire Greece / Фото: Marieclaire

Новий квітневий номер Marie Claire Greece присвячений Україні, підтримці її народу під час цієї трагедії та представленню творчих сил цієї прекрасної країни у моді, фотографії та мистецтві, – сказано в офіційному релізі.

Над обкладинкою працювала команда українців – фотограф Стефан Лісовський за редакцією Наді Шаповал.

Читайте також: Головний редактор українського Vogue звернувся до друзів, знайомих та підписників у Росії

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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Сержант Дерусова Інна Миколаївна – старший бойовий медик. З початку вторгнення російських військ виконувала завдання у місті Охтирка Сумської області: врятувала понад 10 українських військовослужбовців, витягнувши їх з-під ворожого вогню. Загинула від артилерійських обстрілів окупантів, допомагаючи пораненим. Перша жінка – Герой України, якій це звання присвоєно посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Старший лейтенант Гуцул Володимир. Цей бойовий офіцер ще до російського вторгнення був нагороджений орденом “За мужність”. А тепер він отримав “Золоту Зірку” та звання Герой України. Завдяки його героїчним діям у Херсонській області вдалося знищити 25 одиниць техніки ворога і близько 300 окупантів.
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