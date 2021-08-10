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20-річний син Мадонни вперше знявся для глянцю (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
10 серпня, 11:10
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Рокко Річі разом з друзями дебютував у зйомці британського глянцевого видання. Хлопець показав елегантний стиль, якому надає перевагу при виборі одягу
/ Фото: instagram.com/therake/

20-річний син Мадонни, яка з оголеними грудьми виступила на закритій ЛГБТ-вечірці, і режисера Гая Річі вперше знявся для глянцю. Рокко Річчі дебютував у зйомці для британського чоловічого видання The Rake.

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Рокко разом з друзями позували в ретро-костюмах в стилі 50-х. Проєкт вийшов під назвою The Scion of Sartorialism (в пер. з англ. "Нащадок кравецтва").

/ Фото: instagram.com/therake/

/ Фото: instagram.com/therake/

Головний посил зйомки – вибір молоддю елегантного позачасового одягу замість бездумних витрат на масмаркет варіанти.

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/ Фото: instagram.com/therake/

Цікаво, що Рокко і в повсякденному житті вибирає класичні моделі і вишуканий стиль, надягаючи костюми-трійки, натхненні чоловічою модою 30-х і 40-х років.

/ Фото: instagram.com/therake/

/ Фото: instagram.com/therake/

/ Фото: instagram.com/therake/

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/ Фото: instagram.com/therake/

/ Фото: instagram.com/therake/

Що відомо про сина Мадонни і Гая Річі:

  • Зараз Рокко вчиться в лондонському коледжі мистецтв Central Saint Martins.
  • 20-річний хлопець вивчає витончене мистецтво.
  • У 2015 році Рокко вирішив жити у Великій Британії з батьком.

Дивіться у відео, як Мадонна намагалася повернути сина:

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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