20-річний син Мадонни вперше знявся для глянцю (фото)

Рокко Річі разом з друзями дебютував у зйомці британського глянцевого видання. Хлопець показав елегантний стиль, якому надає перевагу при виборі одягу

/ Фото: instagram.com/therake/

20-річний син Мадонни, яка з оголеними грудьми виступила на закритій ЛГБТ-вечірці, і режисера Гая Річі вперше знявся для глянцю. Рокко Річчі дебютував у зйомці для британського чоловічого видання The Rake.

Реклама

Рокко разом з друзями позували в ретро-костюмах в стилі 50-х. Проєкт вийшов під назвою The Scion of Sartorialism (в пер. з англ. "Нащадок кравецтва").

/ Фото: instagram.com/therake/

/ Фото: instagram.com/therake/

Головний посил зйомки – вибір молоддю елегантного позачасового одягу замість бездумних витрат на масмаркет варіанти.

Реклама

/ Фото: instagram.com/therake/

Цікаво, що Рокко і в повсякденному житті вибирає класичні моделі і вишуканий стиль, надягаючи костюми-трійки, натхненні чоловічою модою 30-х і 40-х років.

/ Фото: instagram.com/therake/

/ Фото: instagram.com/therake/

/ Фото: instagram.com/therake/

Реклама

/ Фото: instagram.com/therake/

/ Фото: instagram.com/therake/

Що відомо про сина Мадонни і Гая Річі:

Зараз Рокко вчиться в лондонському коледжі мистецтв Central Saint Martins.

20-річний хлопець вивчає витончене мистецтво.

У 2015 році Рокко вирішив жити у Великій Британії з батьком.

Дивіться у відео, як Мадонна намагалася повернути сина:

Раніше ми розповідали, як Мадонна пообіцяла допомогти Брітні Спірс вибратися з "в'язниці"