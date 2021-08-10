20-річний син Мадонни вперше знявся для глянцю (фото)

20-річний син Мадонни, яка з оголеними грудьми виступила на закритій ЛГБТ-вечірці, і режисера Гая Річі вперше знявся для глянцю. Рокко Річчі дебютував у зйомці для британського чоловічого видання The Rake.
Рокко разом з друзями позували в ретро-костюмах в стилі 50-х. Проєкт вийшов під назвою The Scion of Sartorialism (в пер. з англ. "Нащадок кравецтва").
Головний посил зйомки – вибір молоддю елегантного позачасового одягу замість бездумних витрат на масмаркет варіанти.
Цікаво, що Рокко і в повсякденному житті вибирає класичні моделі і вишуканий стиль, надягаючи костюми-трійки, натхненні чоловічою модою 30-х і 40-х років.
Що відомо про сина Мадонни і Гая Річі:
- Зараз Рокко вчиться в лондонському коледжі мистецтв Central Saint Martins.
- 20-річний хлопець вивчає витончене мистецтво.
- У 2015 році Рокко вирішив жити у Великій Британії з батьком.
Дивіться у відео, як Мадонна намагалася повернути сина:
Раніше ми розповідали, як Мадонна пообіцяла допомогти Брітні Спірс вибратися з "в'язниці"