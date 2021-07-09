Мадонна пообіцяла допомогти Брітні Спірс вибратися з "в'язниці"

Артистка публічно підтримала свою колегу. Зараз Брітні Спірс бореться за те, щоб самостійно розпоряджатися своїм життям і фінансами

Мадонна публічно підтримала Брітні Спірс в боротьбі за свою свободу від опікунства батька / Фото: Getty Images, instagram.com/madonna

Нещодавно багато закордонних ЗМІ повідомили про те, що Брітні Спірс програла суд своєму батькові і залишається під його опікою. Це частково правда. Пару тижнів тому суд розглянув позов адвоката Спірс за листопад 2020 року та відхилив вимогу позбавити артистку від опіки батька.

Тобто зараз у Брітні все ще є шанс отримати право розпоряджатися своїм життям, адже останнє слухання відбулося 23 червня, і справа поки що розглядають в суді.

Артистку активно підтримують її шанувальники і колеги. Однією з тих, хто публічно підтримав Брітні, стала легендарна співачка Мадонна. В Instastories попзірка опублікувала власне фото в майці з написом "Брітні Спірс" і додала наступний текст:

Поверніть цій жінці її життя. Рабство було скасовано багато років тому. Смерть ненаситному патріархату, який робив це з жінками століттями! Це порушення прав людини! Брітні, ми скоро звільнимо тебе з цієї в'язниці, – написала Мадонна.

Скріншот: Instagram

Ось уже 13 років Брітні Спірс перебуває під опікою свого батька і його помічників. Артистка не може самостійно приймати важливі рішення в своєму житті, розпоряджатися своїми фінансами, майном і виступати на сцені. Нещодавно вона вперше виступила в суді і попросила "повернути їй нормальне життя".

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