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Мадонна пообіцяла допомогти Брітні Спірс вибратися з "в'язниці"

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
9 липня, 14:14
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Артистка публічно підтримала свою колегу. Зараз Брітні Спірс бореться за те, щоб самостійно розпоряджатися своїм життям і фінансами
Мадонна публічно підтримала Брітні Спірс в боротьбі за свою свободу від опікунства батька
Мадонна публічно підтримала Брітні Спірс в боротьбі за свою свободу від опікунства батька / Фото: Getty Images, instagram.com/madonna

Нещодавно багато закордонних ЗМІ повідомили про те, що Брітні Спірс програла суд своєму батькові і залишається під його опікою. Це частково правда. Пару тижнів тому суд розглянув позов адвоката Спірс за листопад 2020 року та відхилив вимогу позбавити артистку від опіки батька.

Тобто зараз у Брітні все ще є шанс отримати право розпоряджатися своїм життям, адже останнє слухання відбулося 23 червня, і справа поки що розглядають в суді.

Артистку активно підтримують її шанувальники і колеги. Однією з тих, хто публічно підтримав Брітні, стала легендарна співачка Мадонна. В Instastories попзірка опублікувала власне фото в майці з написом "Брітні Спірс" і додала наступний текст:

Поверніть цій жінці її життя. Рабство було скасовано багато років тому. Смерть ненаситному патріархату, який робив це з жінками століттями! Це порушення прав людини! Брітні, ми скоро звільнимо тебе з цієї в'язниці, – написала Мадонна.

Скріншот: Instagram

Ось уже 13 років Брітні Спірс перебуває під опікою свого батька і його помічників. Артистка не може самостійно приймати важливі рішення в своєму житті, розпоряджатися своїми фінансами, майном і виступати на сцені. Нещодавно вона вперше виступила в суді і попросила "повернути їй нормальне життя".

Дивіться відеосюжет про те, як заарештували колишнього чоловіка Брітні Спірс:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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