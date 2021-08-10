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20-летний сын Мадонны впервые снялся для глянца (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
10 августа, 11:10
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Рокко Ричи вместе с друзьями дебютировал в съемке британского глянцевого издания. Парень показал элегантный стиль, которому отдает предпочтение при выборе одежды
Рокко Риччи в дебютной съемке для британского глянца
Рокко Риччи в дебютной съемке для британского глянца / Фото: instagram.com/therake/

20-летний сын Мадонны, которая с обнаженной грудью выступила на закрытой ЛГБТ-вечеринке, и режиссера Гая Ричи впервые снялся для глянца. Рокко Ричи дебютировал в съемке для британского мужского издания The Rake.

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Рокко вместе с друзьями позировали в ретро-костюмах в стиле 50-х. Проект вышел под названием The Scion of Sartorialism (в пер. с англ. "Потомок портняжничества").

Рокко Ричи в дебютной съемке
Рокко Ричи в дебютной съемке / Фото: instagram.com/therake/

Рокко Ричи вместе с друзьями
Рокко Ричи вместе с друзьями / Фото: instagram.com/therake/

Главный посыл съемки – выбор молодежью элегантной вневременной одежды вместо бездумных трат на масс-маркет варианты.

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Рокко Ричи в своей первой съемке
Рокко Ричи в своей первой съемке / Фото: instagram.com/therake/

Интересно, что Рокко и повседневной жизни выбирает классические модели и предпочитает изысканный стиль, надевая костюмы-тройки, вдохновленные мужской модой 30-х и 40-х годов.

Рокко Ричи в съемке для The Rake
Рокко Ричи в съемке для The Rake / Фото: instagram.com/therake/

Рокко Ричи в съемке для The Rake
Рокко Ричи в съемке для The Rake / Фото: instagram.com/therake/

Рокко с другом в съемке The Rake
Рокко с другом в съемке The Rake / Фото: instagram.com/therake/

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Рокко Ричи в съемке The Rake
Рокко Ричи в съемке The Rake / Фото: instagram.com/therake/

Рокко Ричи в съемке The Rake
Рокко Ричи в съемке The Rake / Фото: instagram.com/therake/

Что известно о сыне Мадонны и Гая Ричи:

  • Сейчас Рокко учится в лондонском колледже искусств Central Saint Martins.
  • 20-летний парень изучает изящное искусство.
  • В 2015 году Рокко решил жить в Великобритании с отцом.

Смотрите в видео, как Мадонна пыталась вернуть сына:

Ранее мы рассказывали, как Мадонна пообещала помочь Бритни Спирс выбраться из "тюрьмы"

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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