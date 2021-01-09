Звезда "Служебного романа" Лия Ахеджакова попала в больницу с коронавирусом

Сейчас состояние 82-летней актрисы оценивают как "нормальное"

Недавно мы писали, что актриса Алиса Фрейндлих госпитализирована с коронавирусом. Сегодня стало известно, что ее коллега по фильму "Служебный роман" Лия Ахеджакова также заболела COVID-19.

По информации СМИ, со ссылкой на близких Ахеджаковой, ее состояние здоровья ухудшилось из-за хронических заболеваний, потому артистку увезли в больницу.

Актриса Лия Ахеджакова Фото: Скриншот из видео

Позже представитель Лии Ахеджаковой подтвердил, что у нее положительный тест на "ковид".

"Она госпитализирована с коронавирусом, чувствует себя нормально", – передает "Интерфакс" слова источника.

Лия Ахеджакова родилась 9 июля 1938 года в Днепропетровске. В 1962 году окончила ГИТИС им. А. В. Луначарского. Широкой публике она известна по фильмам Эльдара Рязанова. С 1977 года играет в театре "Современник" в Москве.

Ранее мы также писали, что актрису Ирину Муравьеву госпитализировали с коронавирусом.

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