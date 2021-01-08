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Стільки уколів, що сидіти не на чому: Чапкіс вийшов на зв'язок після чергової госпіталізації

Сьогодні, 18:33

У хореографа вже негативний тест на коронавірус

90-річний український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Григорій Чапкіс, якого вчора знову госпіталізували, отримав негативний результат на коронавірус. За словами хореографа, його стан на цей момент задовільний. Про це Григорій Чапкіс сам заявив виданню "Гордон".

На початку січня хореограф був виписаний з лікарні, але після результатів аналізів за наполяганням лікарів артист знову був госпіталізований. Зараз запалення легенів у Григорія Чапкіса все ще триває, але температура, пульс та інші показники в нормі. Крім цього повторний тест дав негативний результат, що вже є перемогою.

Григорій Чапкіс
Григорій Чапкіс
Фото: instagram.com/gregory_chapkis

За словами Григорія Чапкіса, у нього немає апетиту, йому потрібно пити багато води, але бажання немає. Крім цього лікарі роблять стільки уколів, що вже "сидіти ні на чому".

"Єдине, що мене ще тримає на цій землі, – дзвінки друзів і знайомих. Це найкращі ліки", – прокоментував виданню Григорій Чапкіс.

Відзначимо, що Григорій Чапкіс захворів на двобічну пневмонію в грудні минулого року і був госпіталізований в одну з лікарень Києва.

Нагадаємо, що раніше Григорій Чапкіс опублікував Селфі з лікарні.

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Григорій Чапкіс коронавірус Танці з зірками
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