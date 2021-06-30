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Зірка Чудо-жінки Галь Гадот стала мамою втрете (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
30 червня, 06:00
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36-річна акторка Галь Гадот народила третю дитину! Знаменитість поділилася першим фотом малятка в Instagram
Актриса Галь Гадот народила третю дитину
Актриса Галь Гадот народила третю дитину / Фото: instagram.com/gal_gadot

Ізраїльська акторка Галь Гадот народила третю дитину. Це – дівчинка! Про вагітність головної героїні фільму "Чудо-жінка" стало відомо на початку цього року. Тепер 36-річна Гадот поділилася зворушливим сімейним фото з новонародженою.

У себе в Instagram-профілі зірка опублікувала знімок, на якому вона зображена зі своїми дітьми та чоловіком, а також назвала ім'я дочки.

"Моя люба родина. Я дуже вдячна і щаслива (і втомлена), ми всі так раді вітати Даніеллу в нашій родині", – написала в соцмережі Галь Гадот.

Галь Гадот і Ярон Версан одружилися в 2008 році. У 2011-му в них народилася дочка Альма, а її сестра Майя з'явилася на світ в 2017-му. Тепер у акторки три дочки)

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А це перша фотографія, яку вагітна третьою дитиною Гадот показала своїм фоловерам у березні цього року.

У квітні на шоу Jimmy Kimmel Live Галь Гадот поділилася, як вона розповіла своїм двом дочкам про вагітність. За словами акторки, старша Альма вже знала про це, а Майї було дуже цікаво, "як дитина туди потрапила" і "як вона вийде".

"Ми пояснили, що таке вагітність типу: "Мама і тато міцно обнялися, тато посадив насіння в живіт матусі", – сказала зірка.

Дивіться в сюжеті, як знаменитості виходили заміж вагітними:

Нещодавно повідомлялося, що 50-річний Юен Макгрегор після скандального розлучення з дружиною став батьком в п'ятий раз.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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