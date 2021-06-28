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50-річний Юен Макгрегор після скандального розлучення з дружиною вп'яте став батьком

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
28 червня, 14:25
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У знаменитого актора є чотири дочки: дві біологічні та дві прийомні. У Юена народився син, який став його першою спільною дитиною з актрисою Мері Елізабет Уінстед
Юен Макгрегор вп'яте став батьком
Юен Макгрегор вп'яте став батьком / Фото: Getty Images

50-річний Юен Макгрегор, який знявся в новому серіалі Netflix, вп'яте став батьком. Сина акторові народила його 36-річна кохана, акторка Мері Елізабет Уінстед. Саме до неї Юен пішов від своєї дружини Ів Мавракіс, з якою прожив у шлюбі 22 роки.

Про те, що в сім'ї Макгрегора відбулася радісна подія, повідомила рідна дочка актора, 25-річна Клара на своїй сторінці в Instagram. Дівчина опублікувала фото з братом і зворушливо підписала публікацію.

"Ласкаво просимо у цей світ, братику. Вітаю тата і Мері, це найбільший подарунок", – написала Клара, яка двома роками раніше називала Мері "шматком сміття" і була проти нових стосунків батька.

Дочка Евана Макгрегора Клара повідомила радісну новину про народження брата
Дочка Евана Макгрегора Клара повідомила радісну новину про народження брата / Фото: instagram.com/claramcgregor

Як Юен і Мері назвали малюка – невідомо. Крім Клари і новонародженого сина у Макгрегора є три дочки: одна біологічна – Естер і дві прийомні – Джаміян і Анук.

Про розставання Евана і його ексдружини Ів стало відомо в 2018 році. Офіційно пара змогла розлучитися лише через два роки, в 2020 році.

Юен Макгрегор познайомився з Ів Мавракіс в 1995 році на зйомках серіалу "Королівський адвокат Кавана", в якому Макгрегор виконав епізодичну роль, а Мавракіс виступила художницею-декораторкою. Стосунки пари розвивалися настільки стрімко, що 22 липня того ж року вони зіграли весілля.

Юен Макгрегор з колишньою дружиною Ів Мавракіс
Юен Макгрегор з колишньою дружиною Ів Мавракіс / Фото: Getty Images

Про те, що у Евана з'явилася коханка, Ів дізналася з преси. Багато ЗМІ опублікували фото Макгрегора, на яких він цілується з колегою по серіалу "Фарго" Мері Елізабет Уінстед. Ів пізніше заявила, що їй дуже важко длося розлучення і всі події були для неї несподіванкою. Протягом двох років Ів і Юен з'ясовували стосунки в суді – експодружжя ділило майно і домовлялося про аліменти.

Раніше повідомлялося, що у зірки "Татусевих дочок" Єлизавети Арзамасооїа народиться син.

Дивіться відео про талановитих дітей зірок:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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