Звезда Чудо-женщины Галь Гадот стала мамой в третий раз (фото)

36-летняя актриса Галь Гадот родила третьего ребенка! Знаменитость поделилась первым фотом малышки в Instagram

Актриса Галь Гадот родила третьего ребенка / Фото: instagram.com/gal_gadot

Израильская актриса Галь Гадот родила третьего ребенка. Это – девочка! О беременности главной героини фильма "Чудо-женщина" стало известно в начале этого года. Теперь 36-летняя Гадот поделилась трогательным семейным фото с новорожденной.

У себя в Instagram-профиле звезда опубликовала снимок, на котором она запечатлена со своими детьми и супругом, а также назвала имя дочери.

"Моя милая семья. Я очень благодарна и счастлива (и уставшая), мы все так рады приветствовать Даниэллу в нашей семье", – написала в соцсети Галь Гадот.

Галь Гадот и Ярон Версано поженились в 2008 году. В 2011-м у них родилась дочь Альма, а ее сестра Майя появилась на свет в 2017-м. Теперь у актрисы три дочери)

А это первая фотография, которую беременная третьим ребенком Гадот показала своим фолловерам в марте этого года.

В апреле на шоу Jimmy Kimmel Live Галь Гадот поделилась, как она рассказала своим двум дочерям о беременности. По словам актрисы, старшая Альма уж знала об этом, а Майе было очень любопытно, "как ребенок туда попал" и "как он выйдет".

"Мы объяснили, что такое беременность вроде: "Мама и папа крепко обнялись, папа посадил семя в живот мамочки", – сказала звезда.

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