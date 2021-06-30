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Звезда Чудо-женщины Галь Гадот стала мамой в третий раз (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
30 июня, 06:00
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36-летняя актриса Галь Гадот родила третьего ребенка! Знаменитость поделилась первым фотом малышки в Instagram
Актриса Галь Гадот родила третьего ребенка
Актриса Галь Гадот родила третьего ребенка / Фото: instagram.com/gal_gadot

Израильская актриса Галь Гадот родила третьего ребенка. Это – девочка! О беременности главной героини фильма "Чудо-женщина" стало известно в начале этого года. Теперь 36-летняя Гадот поделилась трогательным семейным фото с новорожденной.

У себя в Instagram-профиле звезда опубликовала снимок, на котором она запечатлена со своими детьми и супругом, а также назвала имя дочери.

"Моя милая семья. Я очень благодарна и счастлива (и уставшая), мы все так рады приветствовать Даниэллу в нашей семье", – написала в соцсети Галь Гадот.

Галь Гадот и Ярон Версано поженились в 2008 году. В 2011-м у них родилась дочь Альма, а ее сестра Майя появилась на свет в 2017-м. Теперь у актрисы три дочери)

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А это первая фотография, которую беременная третьим ребенком Гадот показала своим фолловерам в марте этого года.

В апреле на шоу Jimmy Kimmel Live Галь Гадот поделилась, как она рассказала своим двум дочерям о беременности. По словам актрисы, старшая Альма уж знала об этом, а Майе было очень любопытно, "как ребенок туда попал" и "как он выйдет".

"Мы объяснили, что такое беременность вроде: "Мама и папа крепко обнялись, папа посадил семя в живот мамочки", – сказала звезда.

Смотрите в сюжете, как знаменитости выходили замуж беременными:

Недавно сообщалось, что 50-летний Юэн Макгрегор после скандального развода с супругой стал отцом в пятый раз.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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