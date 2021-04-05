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Диво-жінка Галь Гадот показала вагітний живіт

Сьогодні, 12:30

Акторка стане мамою втрете

35-річна ізраїльська акторка та модель Галь Гадот стане мамою втрете. Виконавиця головній ролі у фільмі "Диво-жінка" поділилася новиною про вагітність на початку березня. Тепер вона показала фото із вже округлим животом.

У своєму Instagram-профілі Галь Гадот опублікувала фотографію, на якій зображена в чорному купальнику. Артистка поклала руку на живіт, як це зазвичай роблять вагітні.

Фото: instagram.com/gal_gadot

"Працюю над двома великими проєктами", – написала вона у пості.

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Про третю вагітність Галь оголосила в цьому році після церемонії "Золотий глобус". Вона поділилася в соцмережі фотографією з чоловіком Яроном Версаном і двома дочками. Всі троє обіймають живіт зіркової мами.

Фото: instagram.com/gal_gadot

Раніше повідомлялося, що Галь Гадот зіграє Клеопатру. Режисеркою фільму виступить Петті Дженкінс, що працювала над "Диво-жінкою".

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