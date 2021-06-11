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Собчак — про сварку Кіркорова із Крапівіною: Нателла пі***нула зайвого, але таке буває

Сьогодні, 14:44

Ксенія Собчак також записала вельми забавну пародію на те саме відеозвернення Філіпа Кіркорова з Дубая, повідомивши, що її "теж бомбить"

Ксенія Собчак прокоментувала скандал між Крапівіною та Кіркоровим
Ксенія Собчак прокоментувала скандал між Крапівіною та Кіркоровим
Фото: YouTube

Після скандальної премії "МУЗ-ТВ", де Моргенштерн влаштував розборки прямо на сцені, екс-продюсерка Світлани Лободи Нателла Крапівіна назвала шоу-бізнес "цирком виродків". Це дуже обурило Філіпа Кіркорова, який записав відео і в ньому дуже різко висловився про Крапівіну.

На ситуацію звернули увагу Йосип Пригожин, Дава і Джиган, а Ксенія Собчак навіть приділила цій історії час в своєму новому випуску "Обережно: Собчак", опублікованому в YouTube.

Нателла Крапівіна різко висловилася про дует Кіркорова і Дави
Нателла Крапівіна різко висловилася про дует Кіркорова і Дави
Фото: instagram.com/natellakrapivina, instagram.com/dava_m

Ксенія підкреслила, що любить і Філіпа, і Нателлу, та друга бовкнула зайвого. "Безумовно, Нателла пі***нула зайвого, але таке буває. Іноді щось ляпнешь, а потім 20 разів пояснюєш, що ти мав на увазі. Я впевнена, що з Нателлою саме така історія", – сказала Собчак.

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Вона додала, що можливо, з цієї причини Крапівіна розірвала ділові відносини з Лободою – у співачки велика ЛГБТ-аудиторія, а продюсерка не захотіла вибачатися за свої слова.

У ролику Ксенія також спародіювала відео Філіпа Кіркорова, а також задалася питанням до поп-короля: "Це був камінг-аут або стьоб?".

Нагадаємо, що Крапівіну обурила поява Бедросовича і Дави на червоній доріжці "МУЗ-ТВ", куди ті прийшли в супроводі чоловіків з голими торсами і трояндами.

Пізніше Крапівіна звинуватила Кіркорова в пропаганді моральних виродків і збоченців.

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