25 геніальних реклам, творцям яких потрібно виписати премію (фото)
Вони привернуть увагу будь-якого потенційного покупця
Багато хто ненавидить рекламу. Це абсолютно нормально і не дивно, адже реклама у різних її видах і формах оточує нас практично всюди.
Зазвичай вона одноманітна і нецікава – занадто яскрава, нав'язлива, з нудними слоганами і однотипним візуальним рішенням. Але бувають вельми цікаві та навіть (не побоїмося цього слова) геніальні ідеї.
Отже, в нашій сьогоднішній добірці 25 найкреативніших зовнішніх реклам, які привернуть увагу будь-якого потенційного покупця.
Нагадаємо, раніше в офіційному Instagram-акаунті французького косметичного бренду Nars з'явилося коротке рекламне відео, яке викликало суперечки у користувачів Мережі.
Дивіться відео: реклама, яка може довести до інфаркту
Раніше ми розповідали, як міністра висміяли за рекламу з дівчиною в нижній білизні.
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