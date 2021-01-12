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25 геніальних реклам, творцям яких потрібно виписати премію (фото)

Сьогодні, 14:31

Вони привернуть увагу будь-якого потенційного покупця

Багато хто ненавидить рекламу. Це абсолютно нормально і не дивно, адже реклама у різних її видах і формах оточує нас практично всюди.

Зазвичай вона одноманітна і нецікава – занадто яскрава, нав'язлива, з нудними слоганами і однотипним візуальним рішенням. Але бувають вельми цікаві та навіть (не побоїмося цього слова) геніальні ідеї.

Отже, в нашій сьогоднішній добірці 25 найкреативніших зовнішніх реклам, які привернуть увагу будь-якого потенційного покупця.

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1. Реклама до 50-річчя державного університету Мічигану

Фото: Imgur

2. Рекламний щит військово-морського музею

Фото: Imgur

3. 3D-ножиці (реклама фільму)

Фото: Imgur

4. "Фантастичні звірі і де їх шукати"

Фото: Imgur

5. Рекламний щит державного боргу в США

Фото: Imgur

6. Візуальні ілюзії

Фото: Imgur

7. Реклама пилососа

Фото: Imgur

8. Шоколадний рекламний щит у Мумбаї

Фото: Imgur

9. Препарат від головного болю

Фото: Imgur

10. Рекламний щит мультфільму "Фердинанда" (3D)

Фото: Imgur

11. Реклама тримера для носа

Фото: Imgur

12. Рекламний щит у Г'юстоні

Фото: Imgur

13. Реклама авто

Фото: Imgur

14. Афіша фільму про катастрофу космічного корабля

Фото: Imgur

15. "Зоряні війни"

Фото: Imgur

16. Реклама косметичного засобу

Фото: Imgur

17. "Дивіться, я можу намалювати небо"

Фото: Imgur

18. Реклама ножів

Фото: Imgur

19. Рекламний щит для iPod

Фото: Imgur

20. Креативна реклама закусочної

Фото: Imgur

Нагадаємо, раніше в офіційному Instagram-акаунті французького косметичного бренду Nars з'явилося коротке рекламне відео, яке викликало суперечки у користувачів Мережі.

Дивіться відео: реклама, яка може довести до інфаркту

Раніше ми розповідали, як міністра висміяли за рекламу з дівчиною в нижній білизні.

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Джерело: Сьогодні
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