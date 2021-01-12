25 геніальних реклам, творцям яких потрібно виписати премію (фото)

Вони привернуть увагу будь-якого потенційного покупця

Багато хто ненавидить рекламу. Це абсолютно нормально і не дивно, адже реклама у різних її видах і формах оточує нас практично всюди.

Зазвичай вона одноманітна і нецікава – занадто яскрава, нав'язлива, з нудними слоганами і однотипним візуальним рішенням. Але бувають вельми цікаві та навіть (не побоїмося цього слова) геніальні ідеї.

Отже, в нашій сьогоднішній добірці 25 найкреативніших зовнішніх реклам, які привернуть увагу будь-якого потенційного покупця.

1. Реклама до 50-річчя державного університету Мічигану

2. Рекламний щит військово-морського музею

4. "Фантастичні звірі і де їх шукати"

5. Рекламний щит державного боргу в США

6. Візуальні ілюзії

7. Реклама пилососа

8. Шоколадний рекламний щит у Мумбаї

9. Препарат від головного болю

10. Рекламний щит мультфільму "Фердинанда" (3D)

11. Реклама тримера для носа

12. Рекламний щит у Г'юстоні

13. Реклама авто

14. Афіша фільму про катастрофу космічного корабля

16. Реклама косметичного засобу

17. "Дивіться, я можу намалювати небо"

18. Реклама ножів

19. Рекламний щит для iPod

20. Креативна реклама закусочної

Нагадаємо, раніше в офіційному Instagram-акаунті французького косметичного бренду Nars з'явилося коротке рекламне відео, яке викликало суперечки у користувачів Мережі.

Дивіться відео: реклама, яка може довести до інфаркту

Раніше ми розповідали, як міністра висміяли за рекламу з дівчиною в нижній білизні.

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