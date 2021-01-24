В Україні вилікувати неможливо: Сергій Бабкін розповів про страшний діагноз

Музикант відправляється на лікування в іншу країну

Сергій Бабкін, який нещодавно перехворів на "ковід", отримав новий діагноз. У своєму Instagram-акаунті артист повідомив, що йде з соцмережі, тому що йому доведеться перенести серйозну операцію.

Справа в тому, що у Бабкіна проблема з очима – йому поставили рідкісний діагноз, а лікувати недугу в Україні просто неможливо.

"Тиждень тому я дізнався, що у мене дуже рідкісне захворювання очей. Це захворювання зустрічається раз на мільйон! Лікар сказав так: "Запалення задньої стінки очей, відшарування сітківки, проходження рідини, 70% вашого центрального зору вже немає, ви втрачаєте зір, Сергію", – написав у пості Бабкін.

Сергій також повідомив, що потрібного обладнання та відповідного препарату для проведення операції в Україні немає, тому йому доведеться їхати до Австрії.

"Операція запланована на 5 лютого. Тепер залишилося тільки успішно дістатися до Відня і минути 10-денний карантин, оскільки зір не дає мені багато часу", – додав музикант.

Бажаємо Сергію якнайшвидшого одужання.

Про те, як Сергій і Сніжана Бабкіни перехворіли на COVID-19, дивіться в сюжеті:

Нагадаємо, що раніше Сергій Бабкін заспівав з дочкою українською – дивіться відео.

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