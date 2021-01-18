Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Хіт Сергія Бабкіна став саундтреком до четвертого сезону "Виходьте без дзвінка"

Сьогодні, 16:45

Відома пісня 2018 року прозвучить в улюбленому глядачами серіалі

1 лютого в 17:00 на телеканалі "Україна" стартує прем'єра четвертого сезону 40-серійного детективного серіалу "Виходьте без дзвінка", Знятого на замовлення телеканалу "Україна" кінокомпанією "Три-Я-Да Продакшн". Романтична композиція Сергія Бабкіна стала саундтреком нового сезону.

Крім захопливої детективної історії, головний герой серіалу, Богдан, постане перед непростим особистим вибором, який змінить його життя. Головною музичною темою сезону популярного серіалу став чуттєвий трек музиканта Сергія Бабкіна "Де би я".

"Я дуже радий, що пісня живе так довго, і в черговий раз кожен чує у ній свою історію", – поділився Сергій Бабкін.

Сергій Бабкін
Сергій Бабкін
Фото: instagram.com/babkin_official

Крім захопливого детективного сюжету, в четвертому сезоні головному герою серіалу, Богдану, доведеться вирішити, чи готовий він до зміни сімейного статусу, і яким буде його майбутнє із коханою жінкою, напарницею Надією, роль якої виконує актриса і дружина Романа Семисала Світлана Шекера. Пара підтримує один одного не тільки в реальному житті, але і в кадрі, де робота, часом, буває небезпечною.

"Роман професіонал, йому дуже все це подобається. Він часто сам пропонує режисерові різні ідеї рукопашних сутичок у кадрі. Навіть, коли у мене за сценарієм були бойові сцени, чоловік влаштовував мені майстер-клас. Я ж дівчинка, у мене відразу паніка, а він все пояснив, в тому числі і як зі зброєю працювати", – поділилася Світлана Шекера про досвід спільних зйомок із чоловіком Романом Семисалом.

"Виходьте без дзвінка – 4"
"Виходьте без дзвінка – 4"
Фото: прес-служба

Четвертий сезон серіалу "Виходьте без дзвінка" порадує глядача улюбленим героями й новими персонажами. У продовженні історії Богдан наважиться на зміну професії та сімейного стану. Надя дізнається, що її синові загрожує смертельна небезпека. Генка і Аліна будуть радіти першому досвіду батьківства. Петрович отримає компенсацію за невдале весілля, а Сашка буде чекати, поки Тарас виправить помилку молодості.

Прем'єра нового сезону серіалу "Виходьте без дзвінка" відбудеться 1 лютого о 17:00 на телеканалі "Україна".

Дивіться кліп на пісню "Де би я" Сергія Бабкіна:

Раніше актор серіалу "Виходьте без дзвінка 3" Ігор Пазич розповів, чим займався на карантині.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
2137 епізодів і три "Еммі": що сталося з акторами серіалу, який транслювали 10 років Серіалу "Династія" - 40 років! Розповідаємо, що сталося з акторами скандальної мильної опери 20 цитат з "Сексу і міста" - підказки на всі випадки життя
серіали саундтрек сергій бабкін Выходите без звонка
Реклама

Новини партнерів

Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Как вкусно приготовить картошку с грибами
Как вкусно приготовить картошку с грибами
На пляже в Мексике по-прежнему жарко. Жена Бойко повышает градус
На пляже в Мексике по-прежнему жарко. Жена Бойко повышает градус
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко

Популярні статті

Сьогодні, 15:51Events

Як і коли святити воду на Водохреще-2021

Сьогодні, 13:05Events

Водохреще: дата, історія, традиції та прикмети свята

Сьогодні, 12:58Здорово

Де зануритися в ополонку на Водохреща-2021 Києві: 8 найкращих місць

Сьогодні, 11:47Смачно

Водохресний Святвечір-2021: що приготувати на свято

Сьогодні, 11:42Зірково

"Зрадники нам не потрібні": в Мережі розкритикували повернення Ані Лорак до України

Сьогодні, 10:06Фаново

Святвечір перед Водохрещем: що у жодному разі не можна робити

Сьогодні, 10:03Зірково

У кого краще: Тодоренко з Топаловим повторили екстремальне фото Дорофєєвої та Дантеса

Вчора, 18:32Зірково

"Бувай, Борь!": ексдружина Бориса Грачевського з України емоційно попрощалася з ним

Вчора, 17:36Фаново

Купання на Водохреще 2021: народні традиції

Вчора, 15:23Зірково

Кіно на вечір: 10 кращих фільмів з Джимом Керрі

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 17-23 січня: всі знаки зодіаку

16 січняЗірково

Хто покинув шоу "Маска" в першому випуску

16 січняЗірково

Ван Дам та сльози Каменських: як пройшов перший ефір шоу "Маска"

16 січняЗдорово

Навіщо пірнати в воду на Водохреща – основні причини

16 січняПсихо

Гороскоп на сьогодні 16 січня: Терези будуть рішалами, а Скорпіони будуть злитися

15 січняЗдорово

10 правил і помилок під час пірнання на Водохреще

Новини партнерів

Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Що означають широкі стегна у жінок? Те, чого не знають чоловіки
Що означають широкі стегна у жінок? Те, чого не знають чоловіки
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
"Ух": Глюкоза сверкнула обнаженными формами
"Ух": Глюкоза сверкнула обнаженными формами
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Сногсшибательная Коукалова оголилась для мужского журнала
Сногсшибательная Коукалова оголилась для мужского журнала
Дерматолог рассказала об опасностях туалетной бумаги
Дерматолог рассказала об опасностях туалетной бумаги

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти