Хіт Сергія Бабкіна став саундтреком до четвертого сезону "Виходьте без дзвінка"

Відома пісня 2018 року прозвучить в улюбленому глядачами серіалі

1 лютого в 17:00 на телеканалі "Україна" стартує прем'єра четвертого сезону 40-серійного детективного серіалу "Виходьте без дзвінка", Знятого на замовлення телеканалу "Україна" кінокомпанією "Три-Я-Да Продакшн". Романтична композиція Сергія Бабкіна стала саундтреком нового сезону.

Крім захопливої детективної історії, головний герой серіалу, Богдан, постане перед непростим особистим вибором, який змінить його життя. Головною музичною темою сезону популярного серіалу став чуттєвий трек музиканта Сергія Бабкіна "Де би я".

"Я дуже радий, що пісня живе так довго, і в черговий раз кожен чує у ній свою історію", – поділився Сергій Бабкін.

Сергій Бабкін Фото: instagram.com/babkin_official

Крім захопливого детективного сюжету, в четвертому сезоні головному герою серіалу, Богдану, доведеться вирішити, чи готовий він до зміни сімейного статусу, і яким буде його майбутнє із коханою жінкою, напарницею Надією, роль якої виконує актриса і дружина Романа Семисала Світлана Шекера. Пара підтримує один одного не тільки в реальному житті, але і в кадрі, де робота, часом, буває небезпечною.

"Роман професіонал, йому дуже все це подобається. Він часто сам пропонує режисерові різні ідеї рукопашних сутичок у кадрі. Навіть, коли у мене за сценарієм були бойові сцени, чоловік влаштовував мені майстер-клас. Я ж дівчинка, у мене відразу паніка, а він все пояснив, в тому числі і як зі зброєю працювати", – поділилася Світлана Шекера про досвід спільних зйомок із чоловіком Романом Семисалом.

"Виходьте без дзвінка – 4" Фото: прес-служба

Четвертий сезон серіалу "Виходьте без дзвінка" порадує глядача улюбленим героями й новими персонажами. У продовженні історії Богдан наважиться на зміну професії та сімейного стану. Надя дізнається, що її синові загрожує смертельна небезпека. Генка і Аліна будуть радіти першому досвіду батьківства. Петрович отримає компенсацію за невдале весілля, а Сашка буде чекати, поки Тарас виправить помилку молодості.

Прем'єра нового сезону серіалу "Виходьте без дзвінка" відбудеться 1 лютого о 17:00 на телеканалі "Україна".

Дивіться кліп на пісню "Де би я" Сергія Бабкіна:

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