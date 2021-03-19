Кіркоров заспівав на концерті на честь окупації Криму: "Сім років тому відбулася історична подія"
Концерт пройшов на стадіоні "Лужники" в Москві
У четвер, 18 березня, у Москві відбувся концерт, який був приурочений річниці окупації Криму. На сцену вийшло багато артистів російської естради, зокрема Філіп Кіркоров, Поліна Гагаріна, Єгор Крід, гурт "Руки Вверх!", гурт "2Маші" і багато інших.
Нагадаємо, 18 березня 2014 під приводом псевдореферендуму президент РФ Володимир Путін підписав так званий договір про прийняття Криму до складу РФ. Починаючи з березня 2014 року півострів Крим та місто Севастополь – тимчасово окуповані території України.
"18 березня це дуже важливий день для нашої країни. Сім років тому відбулася історична подія – Крим і Росія возз'єдналися", – написав у своєму Instagram-акаунті Філіп Кіркоров.
В Instasories він також опублікував фото і відео з концерту, на якому тисячі людей раділи тимчасовій окупації Кримського півострова і вигукували фразу "Крим – це Росія".
Нагадаємо, Філіп Кіркоров заборгував 2,5 мільйона євро латвійському банку.
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