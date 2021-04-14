Ані Лорак в міні-сукні підкорює спекотні Мальдіви. Зірку попросили привезти кокос

Співачка Ані Лорак влаштувала весняні канікули на теплому острові та показала фоловерам фото з пляжу. Шанувальники оцінили красиву фігуру зірки

Співачка Ані Лорак, яка живе в Росії та вчора розчарувала ексзірку Дому-2 возз'єднанням зі своїм колишнім, показала своє "гаряче" фото з Мальдів. Співачка позувала на пляжі в мінісукні і капелюсі з широкими полями біля пальми. Підписники прийшли в захват від зовнішнього вигляду зірки.

На фотографії, опублікованій в Instagram-акаунті Ані Лорак, вона позує на території курорту Mövenpick Resort Kuredhivaru Maldives. Хто сфотографував співачку і з ким вона проводить свій відпочинок на тропічному острові – невідомо.

Ані Лорак Фото: instagram.com/anilorak

У коментарях підписники прийшли в захват від фігури артистки.

Скріншот Instagram

А ось ведучий Слава Дьомін попросив Ані Лорак привезти кокос.

Скріншот Instagram

До речі, ми подивилися на офіційному сайті курорту скільки коштує оренда найдешевшої двомісної вілли на одну ніч – 20 748 гривень.

Раніше ексчоловік Ані Лорак розлучився зі своєю дівчиною і повернувся до співачки.

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