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Вбивство 30-річної давності досі розбурхує уми

"Твін Пікс" вийшов в далекому 90-му році, але досі подобається глядачам

Сьогодні, 20 січня, геній містифікації Девід Лінч відзначає 75-річчя. І якщо ви вже дивилися найкращі фільми режисера, то саме час повернутися до його шедеврального серіалу "Твін Пікс", який можна переглядати нескінченно на OLL.TV. Погодьтеся, не дарма ж питання "Хто вбив Лору Палмер?" стало одним з найпопулярніших в історії телебачення.

"Твін Пікс" Фото: Скріншот з YouTube

Цікаві факти про серіал "Твін Пікс":

Серіал отримав цілих три "Золотих глобуси" і шість номінацій на "Еммі"

Прототипом Лори Палмер була Мерилін Монро, біографію якої хотіли екранізувати Девід Лінч та Марк Фрост, але не змогли отримати авторські права;

Сценарій серіалу тримався в строгому секреті. Було знято кілька сюжетних ліній і навіть актори, що грали в проєкті, не знали чим все закінчиться;

В оригінальному сценарії не було персонажа Мадлен Фергюсон, кузини Лори Палмер. Девід Лінч був настільки вражений грою Шеріл Лі, що захотів продовжити з нею співпрацю при створенні нових серій;

У 2007 серіал був включений журналом Time в число "Найкращих ТВ-шоу всіх часів";

"Твін Пікс" Фото: themoviedb.org

У третьому сезоні серіалу приєдналися Моніка Белуччі, Наомі Воттс, Джеймс Белуші, Аманда Сейфрід, Тім Рот, Майкл Сера та інші імениті актори;

Діалоги в Червоній кімнаті були завчені та вимовлені акторами у зворотному порядку, що дозволило їм звучати потойбічно при прокручуванні звукової доріжки з кінця в початок.

Раніше відбулася прем'єра цікавого серіалу по Стівену Кінгу – "Протистояння".

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