Прем'єра

Лікування сексоголізму. 1 мільярд доларів

Вийшла довгоочікувана прем'єра серіалу "Тайгер" про легендарного гольфіста

Відбулася прем'єра документального серіалу "Тайгер" від телеканалу HBO. У центрі сюжету – неприкрита правда про життя легенди гольфу Тайгера Вудса, розказана його друзями, колегами та навіть коханками. Світова прем'єра двосерійного серіалу "Тайгер" відбулася на OLL.TV, де його вже можуть подивитися українські глядачі.

"Тайгер" Фото: Скріншот з YouTube

Хто такий Тайгер Вудс?

Тайгер десятиліття очолював список найдорожчих спортсменів світу, заробивши за кар'єру понад мільярд доларів. Скандал ледь не поховав його кар'єру у 2009 році, коли понад 120 жінок заявили про свої сексуальні стосунки із зіркою. Лікування від сексоголізму і поставлена на паузу кар'єра не допомогли зберегти сім'ю. Але в гольф він повернувся, і з тріумфом ...

Серіал відкриє глядачам завісу на особисте, залаштункове життя гольфіста-вундеркінда, чия одержимість грою в гольф привела його до слави та успіху, але також провела по непростому, звивистому шляху життя.

Скріншот HBO

Режисер-постановник двосерійного документального фільму – номінант на премію Оскар, лауреат премії "Еммі" Меттью Хейнеман ("Земля картелів", "Приватна війна") і номінант на "Еммі" Меттью Хамачек. А виконавчим продюсером виступив оскароносний документаліст Алекс Гібні.

Нещодавно відбулася прем'єра другого сезону серіалу "Незвичайного плейлиста Зої".

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися