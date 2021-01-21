Десь це ми вже бачили: Леді Гага повторила вбрання Алли Пугачової

У Мережі порівняли одяг

Ми вже розповідали, що інавгурація Джо Байдена стала найбільш обговорюваною і модною подією року. Але що можуть порівняти Аллу Пугачову і Леді Гагу – такого точно ніхто не очікував. Проте особистий стиліст Примадонни Алішер вважає, що одяг американської співачки дуже схожий на той, в якому раніше виступала Пугачова.

Стиліст співачки опублікував у себе в Instagram фото виступу Алли Борисівни в 2019 році на її ювілейному концерті в Кремлі й знімок Леді Гаги на інавгурації Джо Байдена.

"Ні, ну а що? Ми з Аллою Борисівною були перші!" – підписав Алішер фото.

Алла Пугачова і Леді Гага Фото: instagram.com/alishermusic

Підписники зазначили, що Алла Пугачова завжди має стильний вигляд, але інші помітили: "а птиці у Алли не було".

Нагадаємо, що на інавгурації Джо Байдена виступила Дженніфер Лопес.

Раніше ми розповідали, що Кеті Перрі виступила на концерті на честь інавгурації Джо Байдена.

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