Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Леді Гага виступила на інавгурації Джо Байдена. Дивимося! (Відео)

Сьогодні, 18:57

Урочистий захід відбувається зараз у Вашингтоні

Знаменита американська співачка Леді Гага синьо-червоній сукні Schiaparelli виступила на інавгурації 46-го президента США Джо Байдена. Артистка виконала гімн США.

Крім артистки, на інавгурації виступлять її колеги – Дженніфер Лопес, Джастін Тімберлейк, Джон Ледженд і інші .

Програма обіцяє багато цікавих виступів. Ведучим концертної частини інавгурації став актор Том Генкс.

Зазначимо, що ми вже описали, яке вбрання вибрала для інавгурації Джилл Байден – нова перша леді США. Для інавгурації дружина президента вибрала блакитну сукню від нью-йоркського дизайнера Олександри О'Ніл, яка заснувала бренд Markarian. Ми також повідомляли, що Меланія і Дональд Трамп покинули Білий дім. Дізнайтеся, у чому була Меланія на своєму останньому заході як перша леді США.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Інавгурація Джо Байдена: всі подробиці З кристалами Swarovski: яке вбрання для інавгурації вибрала Джилл Байден Інавгурація Байдена: онлайн-трансляція
інавгурація леді Гага Джо Байден
Реклама

Новини партнерів

Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
Ани Лорак рассказала, зачем вернулась в Киев
Ани Лорак рассказала, зачем вернулась в Киев

Популярні статті

Сьогодні, 15:03Events

Китайський Новий рік-2021: дата, історія і традиції свята

Сьогодні, 14:24Смачно

Український суперфуд – чай із шипшини: корисні властивості та рецепти

Сьогодні, 12:06Зірково

Скоро їх буде троє: історія кохання Нікіти Добриніна і Дар'ї Квіткової

Вчора, 20:48Зірково

"Потрібно ставити на місце": молода дружина Павліка поскаржилася на невихованих сусідів

Вчора, 11:54Смачно

Що корисно для нашої печінки, а що заважає її роботі – радить дієтолог

Вчора, 10:01Events

Водохреще-2021: найсильніші молитви

Вчора, 09:31Фаново

Водохреще-2021: чого у жодному разі не можна робити 19 січня

Вчора, 09:07Фаново

Водохреще-2021: прикольні привітання в прозі і листівки

Вчора, 05:24Психо

Гороскоп на 19 січня: Овну потрібен вечір в обіймах із коханою людиною, а у Тельців буде день-ракета

Вчора, 01:44Events

З Водохрещем: привітання, вірші і барвисті листівки

18 січняEvents

Привітання з Водохрещем: яскраві листівки, картинки, вірші і побажання

18 січняEvents

Як і коли святити воду на Водохреще-2021

18 січняEvents

Водохреще: дата, історія, традиції та прикмети свята

18 січняЗірково

"Зрадники нам не потрібні": в Мережі розкритикували повернення Ані Лорак до України

18 січняФаново

Святвечір перед Водохрещем: що у жодному разі не можна робити

18 січняЗірково

У кого краще: Тодоренко з Топаловим повторили екстремальне фото Дорофєєвої та Дантеса

Новини партнерів

Раздетая Волочкова бегала на морозе
Раздетая Волочкова бегала на морозе
Топ-6 самых невыносимых мужчин по знаку Зодиака
Топ-6 самых невыносимых мужчин по знаку Зодиака
Деменция у пожилых: как противостоять старческой деменции
Деменция у пожилых: как противостоять старческой деменции
Что будет с телом, если вы откажетесь от алкоголя
Что будет с телом, если вы откажетесь от алкоголя
Известная фигуристка откровенно об отношениях с женатым Топаловым
Известная фигуристка откровенно об отношениях с женатым Топаловым
Мика Ньютон показала фото с больницы и поведала о борьбе с раком
Мика Ньютон показала фото с больницы и поведала о борьбе с раком
Ани Лорак приехала в Киев и рассорила сеть
Ани Лорак приехала в Киев и рассорила сеть
Полякова показала, какой ее видит муж по утрам
Полякова показала, какой ее видит муж по утрам

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти