Леді Гага виступила на інавгурації Джо Байдена. Дивимося! (Відео)

Урочистий захід відбувається зараз у Вашингтоні

Знаменита американська співачка Леді Гага синьо-червоній сукні Schiaparelli виступила на інавгурації 46-го президента США Джо Байдена. Артистка виконала гімн США.

Крім артистки, на інавгурації виступлять її колеги – Дженніфер Лопес, Джастін Тімберлейк, Джон Ледженд і інші .

Програма обіцяє багато цікавих виступів. Ведучим концертної частини інавгурації став актор Том Генкс.

Зазначимо, що ми вже описали, яке вбрання вибрала для інавгурації Джилл Байден – нова перша леді США. Для інавгурації дружина президента вибрала блакитну сукню від нью-йоркського дизайнера Олександри О'Ніл, яка заснувала бренд Markarian. Ми також повідомляли, що Меланія і Дональд Трамп покинули Білий дім. Дізнайтеся, у чому була Меланія на своєму останньому заході як перша леді США.

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