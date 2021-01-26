Тина Кароль умилила кадрами с празднования дня рождения в Турции

Певица отправилась в восточную страну в честь своего праздника

Певица Тина Кароль, которую в день рождения трогательно поздравил Дан Балан, показала, как провела свой день в Турции. Артистка опубликовала в Instagram-Stories фото и видео и в ответ на поздравления поблагодарила своих поклонников и друзей.

"Благодарю вас за то, что вы подумали обо мне в этот день", – растрогала подписью к селфи Тина Кароль.

Кстати, на фото певица позировала с естественным макияжем на фоне турецких оберегов.

Cкриншот Instagram

Также Тина Кароль запостила на видео, на котором она запускает в небо гелевые шары на фоне колоритных локаций города.

Cкриншот Instagram

25 января Тине Кароль исполнилось 36 лет.

Ранее мы показали, как менялись образы Тины Кароль за время ее карьеры.

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