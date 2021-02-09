Тіна Кароль показала, як лопатою розгрібає сніг, щоб дістатися до спортзалу: відео

Артистці не страшні будь-які погодні умови

Співачка Тіна Кароль, яка відповіла Олі Поляковій, що назвала її "плакальницею на похороні", не раз зізнавалася, що старанно стежить за своєю фігурою. І навіть сніг по коліна артистку не зупинив на шляху до спортзалу.

Нагадаємо, що співачці Олі Поляковій пісні Тіни здалися "сумними", проте багато композицій Кароль відмінно підходять для романтичного вечора в День святого Валентина. А якщо ви досі не знаєте, як провести цей день, і що подарувати своїй коханій людині, то читайте наш матеріал, в якому ми зібрали для вас цілих 14 ідей.

Схоже, що неділя, 14 лютого, буде такою же сніжною і Тіні знову доведеться добиратися до залу з лопатою, як в цей раз. В своїх Instastories Кароль опублікувала ролик, на якому показала, як намагається дістатися до особистого спортзалу, який, до слова, розташований на території її приватного особняка.

"Ну що, я пробираюся до спортзалу. Вирушаймо!" – каже Тіна у відеоролику.

Тіна Кароль Відео: instagram.com/tina_karol

"Моя мета – спортзал", – говорить в кінці відео Кароль і знімає себе у відображенні вікон будівлі.

Дивіться відео, як Тіна Кароль відсвяткувала свій день народження:

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