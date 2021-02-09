Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Тіна Кароль показала, як лопатою розгрібає сніг, щоб дістатися до спортзалу: відео

Сьогодні, 12:40

Артистці не страшні будь-які погодні умови

Співачка Тіна Кароль, яка відповіла Олі Поляковій, що назвала її "плакальницею на похороні", не раз зізнавалася, що старанно стежить за своєю фігурою. І навіть сніг по коліна артистку не зупинив на шляху до спортзалу.

Нагадаємо, що співачці Олі Поляковій пісні Тіни здалися "сумними", проте багато композицій Кароль відмінно підходять для романтичного вечора в День святого Валентина. А якщо ви досі не знаєте, як провести цей день, і що подарувати своїй коханій людині, то читайте наш матеріал, в якому ми зібрали для вас цілих 14 ідей.

Схоже, що неділя, 14 лютого, буде такою же сніжною і Тіні знову доведеться добиратися до залу з лопатою, як в цей раз. В своїх Instastories Кароль опублікувала ролик, на якому показала, як намагається дістатися до особистого спортзалу, який, до слова, розташований на території її приватного особняка.

"Ну що, я пробираюся до спортзалу. Вирушаймо!" – каже Тіна у відеоролику.

Тіна Кароль
Відео: instagram.com/tina_karol

"Моя мета – спортзал", – говорить в кінці відео Кароль і знімає себе у відображенні вікон будівлі.

Дивіться відео, як Тіна Кароль відсвяткувала свій день народження:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Тіна Кароль підтвердила купівлю землі в Карпатах: "Тут живу я, нехай всі знають" Дан Балан повернувся на "Голос країни". Його помітили з Тіною Кароль (фото) Тіна Кароль розчулила кадрами зі святкування дня народження в Туреччині
Тіна Кароль
Реклама

Новини партнерів

"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото
"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Красавицы-украинки ныряли в проруби на Крещение. Фото
Красавицы-украинки ныряли в проруби на Крещение. Фото

Популярні статті

Вчора, 18:43Смачно

Як правильно варити булгур на плиті

Вчора, 18:15Здорово

Як захистити обличчя від морозу: 8 правил

Вчора, 16:17Зірково

"Понюхай мою маківку": Еллерт потроллив Мішину на відпочинку в Домінікані

Вчора, 15:15Зірково

Шанувальники розкритикували нові фото Сумської: "Перестала бути схожою на себе"

Вчора, 13:22Зірково

Йосипа Пригожина екстрено госпіталізували в Дубаї: "Хвороба розвивалася за найгіршим сценарієм"

Вчора, 11:00Зірково

Тіна Кароль відповіла Олі Поляковій, яка назвала її "плакальницею на похороні"

Вчора, 09:07Фаново

Мати втратила дар мови, коли її син привів з лісу "друга" (фото)

Вчора, 05:57Психо

Гороскоп на сьогодні 8 лютого: Козорогам не можна лінуватися, а Водоліям потрібно діяти самостійно

7 лютогоЗірково

Квартира в 20 років і показ Victoria's Secret: що відомо про дівчину "Холостяка" Макса Михайлюка

7 лютогоЗірково

Віктор Павлік присвятив зворушливу пісню покійному синові (відео)

7 лютогоПсихо

Гороскоп на тиждень 7-13 лютого: всі знаки зодіаку

7 лютогоEvents

День святителя Григорія Богослова: красиві привітання і картинки

7 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 7 лютого: Терезам і Рибам потрібно подбати про себе

6 лютогоЗірково

Хто покинув шоу "Маска" в третьому ефірі – розсекречено ім'я ще однієї зірки

6 лютогоМодно

Манікюр до Дня закоханих: найактуальніший дизайн 2021 року

6 лютогоEvents

Місія здійсненна: як вибрати подарунок на День святого Валентина і не схибити

Новини партнерів

Любители скумбрии оценят этот рецепт, необычно и вкусно
Любители скумбрии оценят этот рецепт, необычно и вкусно
Чем занимаются дети самого обаятельного итальянца Челентано
Чем занимаются дети самого обаятельного итальянца Челентано
Кашин жестко осадил Ланового перед смертью: подробности
Кашин жестко осадил Ланового перед смертью: подробности
"Плакальщица на похоронах": Полякова — о выпаде в сторону Кароль
"Плакальщица на похоронах": Полякова — о выпаде в сторону Кароль
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Украинцы удивлены: вот как выглядит особняк Ротару
Украинцы удивлены: вот как выглядит особняк Ротару
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Сногсшибательная Коукалова оголилась для мужского журнала
Сногсшибательная Коукалова оголилась для мужского журнала

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти