Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Тина Кароль показала, как лопатой разгребает снег, чтобы добраться до спортзала: видео

Сегодня, 12:40

Артистке не страшны любые погодные условия

Украинская певица Тина Кароль, которая ответила Оле Поляковой, назвавшей ее "плакальщицей на похоронах", не раз признавалась, что усердно следит за своей фигурой. И даже снег по колено артистку не остановил на пути в спортзал.

В своих Instastories Тина опубликовала ролик, на котором показала, как пытается добраться до личного спортзала, который, к слову, находится на территории ее частного особняка.

"Ну что, я пробираюсь в спортзал. Погнали!" – говорит Тина в видеоролике.

Тина Кароль
Видео: instagram.com/tina_karol

"Моя цель – спортзал", – говорит в конце видео Кароль и снимает себя в отражении окон здания.

Напомним, что певице Оле Поляковой песни Тины показались "грустными". Поэтому мы решили проверить, так ли это. К слову, многие композиции Кароль отлично подходят для романтического вечера в День святого Валентина.

А если вы до сих пор не знаете, как провести этот день, и что подарить своему любимому человеку, то читайте наш материал, в котором мы собрали для вас целых 14 идей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Тина Кароль подтвердила покупку земли в Карпатах: "Тут живу я, пусть все знают" Дан Балан вернулся на "Голос країни". Его заметили с Тиной Кароль (фото) Тина Кароль умилила кадрами с празднования дня рождения в Турции
Тина Кароль
Реклама

Новости партнеров

Тіна Кароль відповіла на «плакальницю» вибуховим тизером
Тіна Кароль відповіла на «плакальницю» вибуховим тизером
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме

Популярные статьи

Вчера, 18:43Вкусно

Как правильно варить булгур на плите

Вчера, 18:15Здорово

Как защитить лицо от мороза: 8 правил

Вчера, 16:17Звездно

"Понюхай мою макушку": Эллерт потроллил Мишину на отдыхе в Доминикане

Вчера, 15:15Звездно

Поклонники раскритиковали новые фото Сумской: "Перестаете быть похожей на себя"

Вчера, 13:22Звездно

Иосифа Пригожина экстренно госпитализировали в Дубае: "Болезнь развивалась по самому плохому сценарию"

Вчера, 11:00Звездно

Тина Кароль ответила Оле Поляковой, которая назвала ее "плакальщицей на похоронах"

Вчера, 09:07Фаново

Мать потеряла дар речи, когда ее сын привел "друга" из леса (фото)

Вчера, 05:57Психо

Гороскоп на сегодня 8 февраля: Козерогам нельзя лениться, а Водолеям нужно действовать самостоятельно

7 февраляЗвездно

Квартира в 20 лет и показ Victoria’s Secret: что известно о девушке "Холостяка" Макса Михайлюка

7 февраляЗвездно

Виктор Павлик посвятил трогательную песню покойному сыну (видео)

7 февраляПсихо

Гороскоп на неделю 7-13 февраля: все знаки зодиака

7 февраляEvents

День святителя Григория Богослова: красивые поздравления и картинки

7 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 7 февраля: Весам и Рыбам нужно позаботиться о себе

6 февраляЗвездно

Кто покинул шоу "Маска" в третьем эфире – рассекречено имя еще одной звезды

6 февраляМодно

Маникюр ко Дню влюбленных: самый актуальный дизайн 2021 года

6 февраляEvents

Миссия выполнима: как выбрать подарок на День святого Валентина и не облажаться

Новости партнеров

Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Как сделать винегрет еще вкуснее: три совета от Андрея Величка
Как сделать винегрет еще вкуснее: три совета от Андрея Величка
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
Все в восторге: Ким Кардашьян снялась в комбинезоне без белья
Все в восторге: Ким Кардашьян снялась в комбинезоне без белья
Обнаженная Ана Чери сверкнула фигурой богини
Обнаженная Ана Чери сверкнула фигурой богини
Горячая Доминикана! Кокетливая жена Дзидзьо похвасталась фигурой
Горячая Доминикана! Кокетливая жена Дзидзьо похвасталась фигурой
Дочь Заворотнюк откровенно рассказала о здоровье своей мамы
Дочь Заворотнюк откровенно рассказала о здоровье своей мамы
Невеста Роналду снялась в откровенной фотосессии
Невеста Роналду снялась в откровенной фотосессии

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять