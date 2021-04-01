Телеведуча Марина Кухар підтримала флешмоб #у_мене_дворняжка

Вона розповіла історію, як зустріла свого пса Кейсі

Ведуча ранкових випусків новин "Сьогодні" на телеканалі "Україна" Марина Кухар приєдналася в соцмережах до флешмобу на підтримку безпородних тварин.

"Флешмоб запустили #у_мене_дворняжка. Хороший такий, правильний. Ми з Кейсі підтримуємо. Тому що різниці ніякої – а життя врятоване. Скільки їх, таких пар очей, чекають своїх людей в притулках! Якщо вас вже дочекалися, приєднуйтесь! Діліться своїми фото! Хештег #у_меня_дворняжка, #у_мене_дворняжка. Котиків теж треба постити", – написала ведуча на своїй фейсбук-сторінці.

Телеведуча Марина Кухар з собакою Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У Марини Кухар вже майже два роки живе пес Кейсі, якого вона з донькою зустріли в парку ще маленьким цуценям. Ведуча згадує, як дочка витягла його з-під лавки зі словами: "Ти тільки поглянь в його очі".

Телеведуча Марина Кухар з собакою Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Тому, рішення прихистити цуценя прийшло миттєво, хоча і було цілком виваженим. Кейсі відразу став справжнім другом для сім'ї телеведучої. Марина Кухар з власного досвіду знає, що домашній улюбленець обов'язково зробить кожного щасливішим, а врятувати тварину, незважаючи на породу – ще й плюс до карми.

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