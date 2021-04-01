Телеведущая Марина Кухар поддержала флешмоб #у_меня_дворняжка

Она рассказала историю, как встретила своего пса Кейси

Ведущая утренних выпусков новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Марина Кухар присоединилась в соцсетях к флешмобу в поддержку беспородных животных.

"Флешмоб запустили #у_меня_дворняжка. Хороший такой, правильный. Мы с Кейси-то поддерживаем. Потому что разницы никакой – а жизнь спасена. Сколько их, таких пар глазок, ждут своих людей в приютах! Если вас уже дождались, присоединяйтесь! Делитесь своими фото! Хэштег #у_меня_дворняжка, #у_мене_дворняжка. Котиков тоже надо постить", – написала ведущая на своей фейсбук-странице.

Телеведущая Марина Кухар с собакой Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

У Марины Кухар уже почти два года живет пес Кейси, которого она с дочкой встретили в парке еще маленьким щенком. Ведущая вспоминает, как дочь вытащила его из-под лавки со словами: "Ты только взгляни в его глаза".

Телеведущая Марина Кухар с собакой Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Поэтому, решение приютить щенка пришло мгновенно, хотя и было вполне взвешенным. Кейси сразу стал настоящим другом для семьи телеведущей. Марина Кухар по собственному опыту знает, что домашний любимец обязательно сделает каждого счастливее, а спасти животное, несмотря на породу – еще и плюс к карме.

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