Зоопарк похвалився своїми африканськими левами. З'ясувалося, що це собаки (фото)

Представники зоопарку спростовують усі звинувачення

Відвідувачі звинуватили у брехні китайський зоопарк Юаньцзяшань, що у місті Січан. Співробітники закладу нібито обманюють людей, намагаючись видати собак породи золотистий ретривер за африканських левів. Про це повідомляє таблоїд Daily Star.

Представники зоопарку спростовують всі звинувачення. За їхніми словами, леви є, але вони тепер "живуть в інших місцях".

Відвідувач парку на прізвище Танг стверджує, що це не так. Він бував в Юаньцзяшані й не бачив там ніяких африканських левів. "Спочатку ми думали, що просто помилилися вольєром. Ми обійшли клітку і переконалися, що все правильно, але замість лева чомусь сидів золотистий ретривер", – поскаржився китаєць.

Фото: Handout

Більш того, чоловік записав прогулянку по зоопарку на відео та опублікував цей запис в інтернеті. На ролику працівник зоопарку пояснює Тангу, що раніше у клітці жив лев, однак тварину вже переселили в інше місце. "Просто знак не знято з клітки", – заявив він.

Фото: Handout

Повідомляється, що інформаційну табличку над вольєром зняли після того, як відео стало вірусним у Мережі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ведмедя, який взявся за генеральне прибирання у мелітопольському зоопарку. До того ж у зоопарку чилійської столиці Сантьяго вперше показали червоних панд.

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