Телеканал Україна"- канал №1 в березні

У березні 2021 роки українці найбільше дивилися телеканал "Україна"

За підсумками березня 2021, телеканал "Україна" отримав першість серед загальнонаціональних каналів за основними аудиторіями: 18+, 4+ як в містах з населенням 50 тис. +, так і по всій Україні.

За аудиторією 18+ (50 тис. +) **, частка каналу склала 12,42%, рейтинг – 2,21%, а за аудиторією 4+ (Вся Україна) ***, частка була 11,57%, рейтинг – 1,95%.

Фото: пресслужба

У березні кожен випуск зіркового детектив-шоу " Маска ", що є адаптацією світового бестселера The Masked Singer, став кращою програмою дня на українському телебаченні. За аудиторією 18+ (50 тис. +) Частка гіпершоу склала 24,85%, рейтинг – 9,14%, за аудиторією 14-60 (50 тис. +) Частка була 18,56%, рейтинг – 5,78%, а по аудиторії 4+ (Вся "Україна") частка – 22,81%, рейтинг – 7,63%. У момент зняття масок з зіркових учасників проєкту "Маска" пікові частки досягали рекордних 36% за аудиторією 18+ (50 тис. +). У березні шоу подивилися 9,45 мільйонів глядачів ***, а за весь час показу його аудиторія налічує більше 13 млн українців ***.

Іраклі Макацарія на шоу "Маска" Фото: телеканал "Україна"

На телеканалі "Україна" відбулася прем'єра четвертого сезону мейковер-шоу " Місія: краса " . У нових випусках проєкту глядачі познайомляться з тридцятьма цікавими і яскравими історіями різних пар. Ведучі Ільяс Сатхара та Ірина Фролова допоможуть учасникам змінити зовнішній вигляд, а також вирішити психологічні проблеми. Проєкт стартував з часткою 10,36%, рейтингом 1,37% за аудиторією 18+ (50 тис. +) і зібрав прихильність 4,46 млн українців ***.

Також в ефір вийшов новий 12 сезон скріптед-реаліті " Реальна містика " (виробництво продакшн-компанії "Теле Про"). Прем'єрний випуск проєкту відбувся з часткою 7,55%, рейтингом 1,18% за аудиторією 18+ (50 тис. +). В цілому "Реальну містику" подивилися 3, 54 млн глядачів ***.

Традиційно лідером серед лінійки проєктів інформаційного мовлення на українському телебаченні залишаються новини "Сьогодні". У березні випуски новин "Сьогодні" о 15.00, 19.00, 23.00 зібрали аудиторію 8,65 млн, 13,42 млн, 6,33 млн глядачів*** відповідно, всі вони були лідерами своїх слотів за широкою аудиторією. Також високою довірою глядачів користувався інформаційний тижневик "Сьогодні. Підсумки" з Олегом Панютою. Проєкт отримав частку 15,72%, рейтинг 6,28% за аудиторією 18+ (50 тис.+) і прихильність 8,95 млн українців***.

У березні з інформаційно-розважальним шоу "Ранок з Україною" свій день розпочинали 6,69 млн українців***.

Кіносеріальних лінійку телеканалу "Україна" доповнили прем'єри захоплюючих серіалів. Кримінальна мелодрама "Незакрита мішень" (виробництва продакшена Saga Pictures) отримала частку 13,39%, рейтинг 4,66 по аудиторії (18+ 50+) та інтерес 10,2 млн глядачів ***. 4-серійні фільми вихідного дня – "Королева доріг "(виробництва компанії Filmstream)," Помилки молодості "(виробництво" Київтелефільм ")," Сашка " (виробництво "Українська продакшн студія") зібрали біля екранів більше 5 млн глядачів *** кожен.

"Незакрита мішень" Фото: прес-служба

У березні телеканал "Україна" ексклюзивно транслював відбіркові поєдинки Чемпіонату світу-2022 з футболу . Так, матчі української збірної проти національних збірних Франції, Фінляндії та Казахстану в ефірі подивилися більше 3 млн глядачів *** кожен.

Раніше ведуча телеканалу "Україна" приєдналася до флешмобу на підтримку безпородних тварин.

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