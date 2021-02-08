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На телеканалі "Україна" починається новий сезон мейковер-шоу "Миссия: краса!"

Сьогодні, 11:50

У новому сезоні телеглядачів чекають цікаві історії героїв

У понеділок, 15 березня, об 11:20 на телеканалі "Україна" стартує мейковер-шоу "Миссия: краса!". Четвертий сезон виявився справжнім випробуванням для команди проєкту. Адже вирішувати проблеми із зовнішністю і непримиренні суперечності учасників, доводилося в умовах карантину. Але навіть він не завадив знайти понад тридцять яскравих і цікавих історій різних пар. І цінність цих історій в тому, що вони дають можливість розібратися в собі не тільки героям мейковер-шоу, але і його глядачам.

У новому сезоні ведучі Ільяс Сахтара і Ірина Фролова допомагають учасникам не тільки змінити зовнішній вигляд за допомогою нових образів, але і "розкрити" глибокі психологічні "нариви", позбутися від болю, яка руйнувала життя героїв проекту, і кардинально змінити їх уявлення про себе.

Історії у героїв проєкту дуже різні – велика різниця у віці, чоловік "домостройщик", подружня невірність. Зустрічаються і дуже драматичні: думки про суїцид, величезний фінансовий борг, фізичне насильство, рання вагітність. Але всіх героїв об'єднує одне – бажання змінити своє життя.

"Багато на телебаченні говорять, що їх вже нічим не здивувати, але я думаю, що це неправда, – сказав ведущий Ільяс Сахтара. – Людина – настільки дивна істота, що витонченість ситуацій вражає. Є страшні речі, які роблять люди, і якщо хтось думає, що можна здивуватися чомусь тільки в складному артхаусному фільмі, то життя іноді буває страшніше ніж кіно ".

Ірина Фролова і Ільяс Сахтара
Ірина Фролова і Ільяс Сахтара
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Часом, щоб вирішити проблеми, ведучим потрібно було діяти досить жорстко. Рішення були неприємними і навіть болючими для героїв програми. Але, завдяки виконану роботу, учасники виходили з проекту зовсім іншими людьми. А той образ, який вибирали для них ведучі мейковер-шоу, вже відповідав внутрішньому стану учасників проєкту.

"Для мене основна тема четвертого сезону – батьки і діти. Якщо в третьому сезоні було більше випусків про подружні пари, які особисто мене дуже зворушили, то зараз приходить все більше героїв, які говорять про стосунки "батько – дитина", – сказала ведуча Ірина Фролова. – Я бачу, що у наших молодих героїв є нестача довіри до батьків, страх контролю і нерозуміння. Ці ситуації мотивують ще раз подумати, в якій формі пояснити своїм дітям важливі речі, як зберегти довіру і дати відчуття, що б не трапилося, я поруч ".

В процесі роботи не обійшлося і без форс-мажорів, коли стало відомо, що ведуча Ірина Фролова захворіла на коронавірус. Але, так як виробництво програми можна було зупинити, то один з випусків повністю провів Ільяс Сахтара, а його партнерка допомагала йому в режимі онлайн.

Що стосується героїв минулих сезонів, то команда мейковер-шоу "Миссия: краса!" отримала величезну кількість відгуків від учасників. Для багатьох з них проєкт став саме тим трампліном, який розділив життя на "до" і "після". Деякі героїні скинули зайву вагу і стали стежити за собою, пам'ятаючи всі рекомендації ведучих. Є пари, чиї стосунки значно покращилися після проходження завдань на проєкті. Але є і ті, хто прийняв рішення розлучитися, розуміючи, що минулі стосунки були безперспективними, а в нових можна створити щасливу сім'ю. Що ж чекає нових героїв найпопулярнішого мейковера українського телебачення – дізнаємося зовсім скоро.

Дивіться прем'єру четвертого сезону мейковер-шоу "Миссия: краса!" в понеділок, 15 березня, об 11:20 на телеканалі "Україна".

Раніше ми розповідали, як пройшов третій випуск шоу "Маска".

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