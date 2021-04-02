Телеканал Украина – канал №1 в марте

В марте 2021 года украинцы больше всего смотрели телеканал "Украина"

По итогам марта 2021, телеканал "Украина" получил первенство среди общенациональных каналов по основным аудиториям: 18+, 4+ как в городах с населением 50 тыс. +, так и по всей Украине.

По аудитории 18+ (50 тыс. +)**, доля канала составила 12,42%, рейтинг – 2,21%, а по аудитории 4+ (Вся Украина)***, доля была 11,57%, рейтинг – 1,95%.

Фото: пресс-служба

В марте каждый выпуск звездного детектив-шоу "Маска", что является адаптацией мирового бестселлера The Masked Singer, стал лучшей программой дня на украинском телевидении. По аудитории 18+ (50 тыс. +) доля гипершоу составила 24,85%, рейтинг – 9,14%, по аудитории 14-60 (50 тыс. +) доля была 18,56%, рейтинг – 5,78 %, а по аудитории 4+ (Вся "Украина") доля – 22,81%, рейтинг – 7,63%. В момент снятия масок с звездных участников проекта "Маска" пиковые доли достигали рекордных 36% по аудитории 18+ (50 тыс. +). В марте шоу посмотрели 9,45 млн зрителей***, а за все время показа его аудитория насчитывает более 13 млн украинцев***.

Иракли Макацария на шоу "Маска" Фото: телеканал "Украина"

На телеканале "Украина" состоялась премьера четвертого сезона мейковер-шоу "Миссия: красота". В новых выпусках проекта зрители познакомятся с тридцатью интересными и яркими историями разных пар. Ведущие Ильяс Сатхара и Ирина Фролова помогут участникам изменить внешний вид, а также решить психологические проблемы. Проект стартовал с долей 10,36%, рейтингом 1,37% по аудитории 18+ (50 тыс. +) и собрал приверженность 4,46 млн украинцев***.

Также в эфир вышел новый 12 сезон скриптед-реалити "Реальная мистика" (производство продакшн-компании "Теле Про"). Премьерный выпуск проекта состоялся с долей 7,55%, рейтингом 1,18% по аудитории 18+ (50 тыс. +). В целом "Реальную мистику" посмотрели 3, 54 млн зрителей***.

Традиционно лидером среди линейки проектов информационного вещания на украинском телевидении остаются новости "Сегодня". В марте выпуски новостей "Сегодня" в 15.00, 19.00, 23.00 собрали аудиторию 8,65, 13,42, 6,33 млн зрителей*** соответственно, все они были лидерами своих слотов по широкой аудитории. Также высоким доверием зрителей пользовался информационный еженедельник "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою". Проект получил долю 15,72%, рейтинг 6,28% по аудитории 18+ (50 тыс. +) и приверженность 8,95 млн украинцев***.

В марте с информационно-развлекательным шоу "Ранок з Україною" свой день начинали 6,69 млн украинцев***.

Киносериальную линейку телеканала "Украина" дополнили премьеры захватывающих сериалов. Криминальная мелодрама "Незакрытая мишень" (производства продакшена Saga Pictures) получила долю 13,39%, рейтинг 4,66 по аудитории (18+ 50+) и интерес 10,2 млн зрителей ***. 4-серийные фильмы выходного дня – "Королева дорог" (производства компании Filmstream), "Ошибки молодости" (производство "Киевтелефильм"), "Сашка" (производство "Украинская продакшн студия") собрали у экранов более 5 млн зрителей*** каждый.

"Незакрытая мишень" Фото: пресс-служба

В марте телеканал "Украина" эксклюзивно транслировал отборочные поединки Чемпионата мира-2022 по футболу. Так, матчи украинской сборной против национальных сборных Франции, Финляндии и Казахстана в эфире посмотрели более 3 млн зрителей*** каждый.

Ранее ведущая телеканала "Украина" присоединилась к флешмобу в поддержку беспородных животных.

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