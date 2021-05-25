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Син телеведучого Максима Сікори став кандидатом в майстри спорту

Сьогодні, 09:09

На рахунку 16-річного Ростислава чимало нагород з бойового мистецтва карате в складі збірної клубу

Телеведучий Максим Сікора з сином і тренером
Телеведучий Максим Сікора з сином і тренером
Фото: instagram.com/max.sikora.5

16-річний Ростислав, син відомого ведучого телеканалу "Україна" випусків новин "Сьогодні" Максима Сікори, став кандидатом у майстри спорту. Перший свій професійний ранг Ростислав отримав за досягнення в карате, яким юнак займається з 6 років.

Щасливий зірковий тато на своїй сторінці в Instagram зробив пост, в якому похвалив Ростислава і подякував тренеру.

"Є КМС! Неймовірний результат багаторічної роботи! Малий отримав свій перший професійний ранг "Кандидат в майстри спорту". Ми тобою пишаємось! Ти крутий! Не зменшує обертів, далі – більше! Спасибі рідному клубу Sen-Bin (громадської організації) і його президенту Сіраковскому Миколі за можливість проявляти себе, а тренеру Олегу Борисову за віру в спортсмена. Ви робите велику справу!", – зазначив телеведучий.

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На рахунку Ростислава чимало нагород з бойового мистецтва карате в складі збірної клубу. Також у нього срібло за Кубок Києва в рамках Чемпіонату України з карате. Юнак досяг не тільки великих результатів в спорті, але і з поглибленням вивчає англійську мову – він неодноразово ставав призером олімпіад, які організовує Мала академія наук України.

Телеведучий Максим Сікора з дружиною Наталією створюють умови для всебічного розвитку своїх дітей і з дитинства виховують їх бути успішними.

"Це велике досягнення для Ростика, і ми дуже раді його наполегливості заради результату. Я завжди говорив, що дитина повинна з дитинства відчувати смак перемоги, тоді він швидше вчиться ставити собі цілі і досягати результату. Ростик знає наскільки важко він працював, і тому дуже цінує цей перший професійний спортивний кордон. Ну, і працює далі", – резюмував телеведучий.

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Джерело: Сьогодні
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