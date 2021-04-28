Соковита і ароматна буженина на Великдень: рецепт Максима Сікори

У родині телеведучого дружина Наталя готує буженину на святковий стіл

На Великдень в кожній родині готують свої коронні страви з м'яса, якими на святковому столі будуть пригощатися всі члени сім'ї. Так, в родині телеведучого Максима Сікори дружина Наталя готує соковиту і ароматну буженину, рецептом приготування якої ведучий охоче поділився.

Інгредієнти:

м'ясо свинини – 3,5 кг

лавровий лист – 6-7 шт.

сухий базилік – 1,5 ч.л.

розмарин – 1,5 ч.л.

коріандр мелений – 1,5-2 ч.л.

паприка сушена – 0,5 ч.л.

перець чорний мелений – 1 ч.л.

часник гранульований – 2 ч.л.

мускатний горіх – щіпка

кориця – щіпка

сіль – 1,5 ст.л.

мед

1. Беремо м'ясо свинини вагою 3,5 кілограма (м'ясо може бути з стегна, або шийної частини) і робимо проколи по всьому периметру шматка м'яса ножем в півтора-два сантиметри в діаметрі. Потім м'ясо відкладаємо і беремося за приготування суміші спецій для маринування.

2. Беремо лавровий лист, сухий базилік, розмарин, мелений коріандр, паприку сушену, чорний перець, також мелений, часник гранульований. Обов'язково додаємо дрібку меленого мускатного горіха і кориці. Це додасть смаку виразності і пряного аромату. Але, треба дивитися, щоб не переборщити. Горіха і кориці потрібно зовсім небагато. Далі додаємо півтори столові ложки солі і все разом ретельно перемішуємо.

Потім добре змащуємо шматок м'яса сумішшю спецій. Треба не забути про отвори, в них також повинні потрапити приправи. Потім залишаємо заправлене м'ясо на ніч, а ще краще на добу в холодильник маринуватися. Після такої витримки м'ясо готове до запікання.

Буженина в духовці Фото: Depositphotos

3. Перед запіканням змащуємо м'ясо оливковою олією (просто руками). Перші 20 хвилин запікаємо при температурі 200 градусів. Потім – півтори-дві години (в залежності від режиму вашої духовки) при температурі 150-160 градусів.

Якщо Ви любите більш пікантний смак і хрустку скоринку, можна в склянці змішати столову ложку меду і чайну ложку гірчиці і змастити цією сумішшю м'ясо після запікання. І поставити на 5-10 хвилин на "гриль". Те, що потрібно, щоб розговітися після тривалого посту.

Рецепт буженини в розсолі – дивіться відео:

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Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

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