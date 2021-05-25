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Сын телеведущего Максима Сикоры стал кандидатом в мастера спорта

Сегодня, 09:09

На счету 16-летнего Ростислава немало наград по боевому искусству каратэ в составе сборной клуба

Телеведущий Максим Сикора с сыном и тренером
Телеведущий Максим Сикора с сыном и тренером
Фото: instagram.com/max.sikora.5

16-летний Ростислав, сын известного ведущего телеканала "Украина" выпусков новостей "Сегодня" Максима Сикоры, стал кандидатом в мастера спорта. Первый свой профессиональный ранг Ростислав получил за достижения в каратэ, которым юноша занимается с 6 лет.

Счастливый звездный папа на своей странице в Instagram сделал пост, в котором похвалил Ростислава и поблагодарил тренера.

"Есть КМС! Невероятный результат многолетней работы! Малый получил свой первый профессиональный ранг "Кандидат в мастера спорта". Мы тобой гордимся! Ты – крут! Не сбавляй оборотов, дальше – больше! Спасибо родному клубу Sen-Bin (общественной организации) и его президенту Сираковскому Николаю за возможность проявлять себя, а тренеру Олегу Борисову за веру в спортсмена. Вы делаете великое дело!", – отметил телеведущий.

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На счету Ростислава немало наград по боевому искусству каратэ в составе сборной клуба. Также у него серебро за Кубок Киева в рамках Чемпионата Украины по каратэ. Юноша достиг не только больших результатов в спорте, но и с углублением изучает английский язык – он неоднократно становился призером олимпиад, которые организовывает Малая академия наук Украины.

Телеведущий Максим Сикора с женой Натальей создают условия для всестороннего развития своих детей и с детства воспитывают их быть успешными.

"Это большое достижение для Ростика, и мы очень рады его настойчивости ради результата. Я всегда говорил, что ребенок должен с детства чувствовать вкус победы, тогда он быстрее учится ставить себе цели и добиваться результата. Ростик знает насколько тяжело он работал, и поэтому очень ценит этот первый профессиональный спортивный рубеж. Ну, и работает дальше", – резюмировал телеведущий.

Ранее Максим Сикора отметил второй день рождения дочери – яркие кадры с домашнего праздника.

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Источник: Сегодня
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