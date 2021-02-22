Син госпіталізованого Чапкіса не зміг прилетіти в Україну до батька

Хореограф не отримав результати тесту на COVID-19

Син недавно госпіталізованого Григорія Чапкіса – Грег Чапкіс, який недавно показав свою сім' , повідомив, що збирався незабаром прилетіти в Україну.

Через те, що Грегу вчасно не надіслали результати тесту на COVID-19, йому довелося відкласти політ до батька в Україні. Про це Чапкіс-молодший написав на своїй сторінці в Instagram.

"Ранкове розчарування через відкладений політ в Україну. Сподіваюся, що наступного разу результати тесту на COVID-19 я отримаю вчасно, до польоту. Мені потрібно зробити всього три тести: перший – в США, другий – під час пересадки в Амстердамі, а третій – уже в Україні. І плюс три дні карантину", – написав Грег.

Фото: instagram.com/gregchapkis

Поки що невідомо, в якому стані знаходиться Григорій Чапкіс. Раніше повідомлялося про його повторну госпіталізацію після пневмонії.

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