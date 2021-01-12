Ноги важкі і голова паморочиться: Григорій Чапкіс зле почувається після виписки з лікарні
Хореограф розповів про своє самопочуття
90-річного українського хореографа Григорія Чапкіса виписали з лікарні після повторної госпіталізації. Про це він розповів в інтерв'ю виданню ГОРДОН.
Григорій Миколайович зізнався, що він ще дуже слабкий і вдома збирається зайнятися своїм відновленням.
"Я щойно переступив поріг свого будинку. Сьогодні вийшов з лікарні. У двох лікарнях я загалом провів місяць. Там не було де ходити. У коридор не випускали. Я майже весь час лежав. У мене зараз велика слабкість. Виникає запаморочення і ноги важкі", – розповів хореограф.
Нагадаємо, в грудні Григорій Чапкіс потрапив до лікарні з двобічною пневмонією. Напередодні Нового року його виписали додому. Трохи пізніше син повідомив, що хореографа повторно госпіталізували, і попросив усіх молитися за здоров'я батька.
Раніше Григорій Чапкіс розповів, як почувається.
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