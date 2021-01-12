Ноги важкі і голова паморочиться: Григорій Чапкіс зле почувається після виписки з лікарні

Хореограф розповів про своє самопочуття

90-річного українського хореографа Григорія Чапкіса виписали з лікарні після повторної госпіталізації. Про це він розповів в інтерв'ю виданню ГОРДОН.

Григорій Миколайович зізнався, що він ще дуже слабкий і вдома збирається зайнятися своїм відновленням.

"Я щойно переступив поріг свого будинку. Сьогодні вийшов з лікарні. У двох лікарнях я загалом провів місяць. Там не було де ходити. У коридор не випускали. Я майже весь час лежав. У мене зараз велика слабкість. Виникає запаморочення і ноги важкі", – розповів хореограф.

Григорій Чапкіс Фото: facebook.com/grigoriy.chapkis

Нагадаємо, в грудні Григорій Чапкіс потрапив до лікарні з двобічною пневмонією. Напередодні Нового року його виписали додому. Трохи пізніше син повідомив, що хореографа повторно госпіталізували, і попросив усіх молитися за здоров'я батька.

Раніше Григорій Чапкіс розповів, як почувається.

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