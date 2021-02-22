Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сын госпитализированного Чапкиса не смог прилететь в Украину к отцу

Сегодня, 17:59

Хореограф не получил результаты теста на COVID-19

Сын недавно госпитализированного Григория Чапкиса – Грег Чапкис, который недавно показал свою семью, сообщил, что собирался в скором времени прилететь в Украину.

Из-за того, что Грегу вовремя не прислали результаты теста на COVID-19, ему пришлось отложить полет к отцу в Украину. Об этом Чапкис-младший написал на своей странице в Instagram.

"Утреннее разочарование из-за отложенного полета в Украину. Надеюсь, что в следующий раз результаты теста на COVID-19 я получу вовремя, до полета. Мне нужно сделать всего три теста: первый – в США, второй – во время пересадки в Амстердаме, а третий – уже в Украине. И плюс три дня карантина", – написал Грег.

Фото: instagram.com/gregchapkis

Пока что неизвестно, в каком состоянии находится Григорий Чапкис. Ранее сообщалось о его повторной госпитализации после пневмонии.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Сын Чапкиса прокомментировал состояние отца: «Пожалуйста, молитесь» Столько уколов, что сидеть не на чем: Чапкис вышел на связь после очередной госпитализации Ноги тяжелые и голова кружится: Григорий Чапкис плохо себя чувствует после выписки из больницы
Григорий Чапкис
Реклама

Новости партнеров

Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
Канал "Украина" публично извинился перед Кароль
Канал "Украина" публично извинился перед Кароль

Популярные статьи

Сегодня, 17:46Вкусно

Пироги и пирожки с капустой: 3 рецепта начинки

Сегодня, 14:58Travel

Куда поехать в Европу на 8 Марта: обзор интересных мест

Сегодня, 14:52Психо

Рейтинг жен по знаку зодиака: кто лучшая супруга?

Сегодня, 11:18Вкусно

Как приготовить вкусный хумус: 5 рецептов восточной закуски

Сегодня, 05:19Психо

Гороскоп на сегодня 22 февраля: Близнецам нужно выдохнуть, а Раков ждет спокойный понедельник

Сегодня, 01:03Звездно

"Голос країни": в Сети жестко критикуют Надежду Мейхер после выступления "Алиби" на шоу

Вчера, 13:41Звездно

От "Крепкого орешка" до "Гарри Поттера": чем нам запомнился Алан Рикман

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 21-27 февраля: все знаки зодиака

Вчера, 06:19Психо

Гороскоп на сегодня 21 февраля: Водолею нужно расслабиться, а у Рыб удачный день

Вчера, 05:05Events

21 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

20 февраляЗвездно

Винник танцевал с Каменских, а Данилко плакал: как прошел пятый эфир шоу "Маска"

20 февраляЗвездно

Секрет раскрыт: кто скрывался в костюме Козы на шоу "Маска"

20 февраляЗвездно

Участница "Маски" заставила плакать Андрея Данилко

20 февраляЗвездно

"Боль каждую минуту": дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала тревожный пост в Instagram

20 февраляВкусно

Сладкий уикенд по-итальянски: 3 рецепта десертов

20 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 20 февраля: Овны займутся творчеством, а Тельцы – тем, что приносит удовольствие

Новости партнеров

Рулет из куриных окорочков: удивляем начинкой
Рулет из куриных окорочков: удивляем начинкой
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
В сети показали, как выглядят элитные особняки двух звездных пар
В сети показали, как выглядят элитные особняки двух звездных пар
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
Рейтинг красавцев: названы 100 самых красивых мужчин планеты
Рейтинг красавцев: названы 100 самых красивых мужчин планеты
Врач рассказал о серьезных последствиях легкой формы коронавируса
Врач рассказал о серьезных последствиях легкой формы коронавируса
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять