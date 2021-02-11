Син Чапкіса прокоментував стан батька: "Будь ласка, моліться"

Грег Чапкіс звернувся до шанувальників

Відомого хореографа Григорія Чапкіса госпіталізували до Київської лікарні , він знаходиться у реанімаціїї. Син хореографа Грег Чапкіс в Instagram прокоментували стан батька.

Син Чапкіса звернулася до всіх шанувальників з проханням молитися про здоров'я батька.

"Будь ласка, моліться за мого тата. Його справи кепські ", – написав Грег

Нагадаємо, за два місяці це вже третя госпіталізація Григорія Миколайовича. Хореограф зізнавався, що навіть після виписки дуже погано себе почуває.

"У мене зараз велика слабкість. У голові паморочиться і ноги важкі", – коментував він свій стан.

Також Григорій Чапкіс в одному з інтерв'ю розповідав , що "боїться смерті" і "переживає за свою молоду дружину".

Раніше син Григорія Чапкіса розповів, що думає про молоду дружину свого батька.

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