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Дружина Олександра Скічка переїхала з ним до Черкас: "Житимемо на два міста"

Сьогодні, 17:10

Скічко призначений головою Черкаської ОДА

Нещодавно колишній шоумен Олександр Скічко був призначений головою Черкаської ОДА. Його дружина Єлизавета Юрушева, керівничка готелем Fairmont Grand Hotel Kyiv, зізналася, що тепер їхня сім'я житиме на два міста.

На своїй сторінці в Instagram Єлизавета розмістила сімейне фото – з Олександром, свої сином від першого шлюбу Даніелем і спільною зі Скічком донькою Наталею.

"Сашу призначили губернатором Черкаської області, і тепер ми всі будемо жити на два міста. Це цікавий досвід для всієї нашої родини, і ми цього всі дуже чекаємо. Я ніколи не жила ні в яких інших містах України, крім Києва і Донецька в дитинстві, але я дуже вже хочу познайомитися з усією Черкаською областю", – пише Єлизавета.

Олександр Скічко та Єлизавета Юрушева з дітьми
Олександр Скічко та Єлизавета Юрушева з дітьми
Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

В Instastories Єлизавета показала, що переїзд у самому розпалі.

Скріншот: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Єлизавета і Олександр одружилися в 2017 році. Після новини про весілля в Мережі стали писати про шлюб зради вигоди, мовляв, Олександр одружився на Єлизаветі тільки через те, що вона із заможної сім'ї. Однак Олександр заперечує це, стверджуючи, що справді кохає свою обраницю.

Раніше ми розкривали цікаві подробиці біографії Олександра Скічка.

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