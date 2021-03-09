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Соліст гурту "ТІК" зробив несподіване зізнання про нові сфери, які освоїв під час карантину

Сьогодні, 17:25

Віктор Бронюк розповів про нову професію і несподівану покупку

Поки одні зірки скаржаться на фінансові проблеми через карантин, інші шукають нові можливості і виконують мрії дитинства, на які не вистачало часу раніше. Соліст гурту "ТІК" Віктор Бронюк в інтерв'ю програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" зізнався, що за час карантину освоїв нову професію і придбав бізнес.

Віктор Бронюк розповів, що здійснив свою дитячу мрію і в цьому році планує отримати ліцензію пілота

Фото: прес-служба

"Я закінчив теоретичний курс. Ось зараз навесні вже починаю льотну програму. Хочеться отримати ліцензію пілота. Все починається з дитячої мрії. Одне з моїх бажань колись було – літати. Часу не було ", – зізнався артист.

Подарувати сертифікат на політ на літаку – хороша ідея для подарунка. До речі, в березні багато свят, пропонуємо заглянути в наш календар подарунків , щоб підглянути ідеї, як здивувати друзів.

Також Віктор став співвласником IT-компанії.

"Віднедавна я став співвласником IT- компанії. Ми розробили додаток для житлово-комунального господарства ", – розповів співак.

Раніше українські зірки поскаржилися на хейт в соцмережах.

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