Соліст гурту "ТІК" зробив несподіване зізнання про нові сфери, які освоїв під час карантину
Віктор Бронюк розповів про нову професію і несподівану покупку
Поки одні зірки скаржаться на фінансові проблеми через карантин, інші шукають нові можливості і виконують мрії дитинства, на які не вистачало часу раніше. Соліст гурту "ТІК" Віктор Бронюк в інтерв'ю програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" зізнався, що за час карантину освоїв нову професію і придбав бізнес.
Віктор Бронюк розповів, що здійснив свою дитячу мрію і в цьому році планує отримати ліцензію пілота
"Я закінчив теоретичний курс. Ось зараз навесні вже починаю льотну програму. Хочеться отримати ліцензію пілота. Все починається з дитячої мрії. Одне з моїх бажань колись було – літати. Часу не було ", – зізнався артист.
Подарувати сертифікат на політ на літаку – хороша ідея для подарунка. До речі, в березні багато свят, пропонуємо заглянути в наш календар подарунків , щоб підглянути ідеї, як здивувати друзів.
Також Віктор став співвласником IT-компанії.
"Віднедавна я став співвласником IT- компанії. Ми розробили додаток для житлово-комунального господарства ", – розповів співак.
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