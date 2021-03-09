Солист группы "ТИК" сделал неожиданное признание о новых сферах, которые освоил во время карантина

Виктор Бронюк рассказал о новой профессии и неожиданной покупке

Пока одни звезды жалуются на финансовые проблемы из-за карантина, другие ищут новые возможности и исполняют мечты детства, на которые не хватало времени раньше. Солист группы "ТИК" Виктор Бронюк в интервью программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" признался, что за время карантина освоил новую профессию и приобрел бизнес.

Виктор Бронюк рассказал, что осуществил свою детскую мечту и в этом году планирует получить лицензию пилота

Лидер группы "ТІК" Виктор Бронюк Фото: пресс-служба

"Я закончил теоретический курс. Вот сейчас весной уже начинаю летную программу. Хочется получить лицензию пилота. Все начинается с детской мечты. Одно из моих желаний когда-то было – летать. Времени не было", – признался артист.

Подарить сертификат на полет на самолете – хорошая идея для подарка. Кстати, в марте много праздников, предлагаем заглянуть в наш календарь подарков, чтобы подсмотреть идеи, как удивить друзей.

Также Виктор стал совладельцем IT-компании.

"С недавних пор я стал совладельцем IT- компании. Мы разработали приложение для жилищно-коммунального хозяйства", – рассказал певец.

Ранее украинские звезды пожаловались на хейт в соцсетях.

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