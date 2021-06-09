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Довго боролася з хворобою. Померла зірка казки "Три горішки для Попелюшки"

Сьогодні, 20:27

Актриса рік тому залишила зйомки чергової казки і відтоді практично не показувалася на людях

Лібуше Шафранкова. Колаж "Сьогодні"
Лібуше Шафранкова. Колаж "Сьогодні"

У Чехії померла актриса Лібуше Шафранкова, найбільш відома на пострадянському просторі головною роллю у фільмі-казці "Три горішки для Попелюшки". Актрисі 7 червня виповнилося 68 років.

Про це повідомив син актриси Йозеф Абрам, передає СNN Prima News.

За інформацією видання, Шафранкова з 2014 року боролася з раком легенів, але інформація про причини смерті не розкривається.

Рік тому Шафранковій через хворобу довелося залишити зйомки чергової казки "Маманек", де вона повинна була зіграти королеву. Відтоді вона практично не показувалася на людях.

Кадр з фільму "Три горішки для Попелюшки"/скрін відео
Кадр з фільму "Три горішки для Попелюшки"/скрін відео


Актриса народилася 7 червня 1953 року в чеському місті Брно, де закінчила театральне училище. Вперше з'явилася в кіно в 17 років, але популярність прийшла до неї через два роки, після фільму "Три горішки для Попелюшки", який вийшов 1973 року.

Нагадаємо, наприкінці травня пішла з життя 30-річна болгарська актриса Лоріна Камбурова. Дівчина знялася в низці американських фільмів жахів, зокрема в кінострічці "Техаська різанина бензопилою".

Ми також писали, що померла російська актриса Тетяна Проценко, яка зіграла Мальвіну у "Пригодах Буратіно".

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Чехія казка смерть актриса
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