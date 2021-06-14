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Скончался звезда Супермена и номинант на Оскар Нед Битти

Сегодня, 10:46

В 1878 и 1980 годах Нед Битти сыграл в двух фильмах "Супермен". Актер сыграл роль неуклюжего Отиса – прихвостня главного злодея фильма

Умер актер из "Супермена" Нед Битти
Умер актер из "Супермена" Нед Битти
Фото: Getty Images, Pinterest

Вчера, 13 июня, ушел из жизни американский актер Нед Битти, который был номинирован на "Оскар" и наиболее известен зрителям своей ролью в двух частях фильма "Супермен" (1978, 1980). У актера осталось восемь детей. Напомним, вчера умер легендарный хореограф – Григорий Чапкис.

Как сообщает CNN смерть наступила по естественным причинам.

"Нед умер от естественных причин в воскресенье утром в окружении своей семьи и близких", – говорится в заявлении менеджера по работе с талантами Shelter Entertainment Group Деборы Миллер.

Нед Битти в фильме "Телесеть"
Нед Битти в фильме "Телесеть"
Фото: youtube.com

Нед Битти родился в 1937 году в штате Кентукки, США. В юности у Неда был вокальный квартет, с которым он успешно начал зарабатывать, выступая в местных парикмахерских и церквях. Как театральный актер Нед дебютировал в 19 лет, и, несмотря на отсутствие профессионального образования, он продолжил свою карьеру и играл в театре Луисвиля, а потом и в театрах Хьюстона и Вашингтона.

Первой ролью, которая привлекла внимание публики к его таланту была в фильме "Избавление" 1972 года. Это также был и дебют актера в кино. Затем Нед Битти был номинирован на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Телесеть" 1976 года.

В культовом "Супермене" Нед Битти сыграл роль Отиса – неуклюжего полноватого прихвостня Лютора, который был главным злодеем в фильме.

Начиная с 1972, Нед Битти продолжал активно сниматься в кино и сериалах до 2013 года. В 2000-х Нед Битти появлялся в таких проектах, как "C.S.I.: Место преступления", "Закон и порядок", дублировал персонажа в мультфильме "История игрушек: Большой побег".

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